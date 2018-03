Tres polémicas teorías en la obra de Hawking

Interesado inicialmente en los misteriosos agujeros negros que poco se comprendían, Stephen Hawking , tras aportar a su entendimiento, dedicó muchos años desde los 80 a tratar de entender cómo había sido el origen y la evolución del universo, trabajo en el cual se topó de frente con la disyuntiva de si existía o no un creador de todo.

En 2014 publicó un artículo, en el que mostraba que al no existir un límite en el agujero negro que impida la salida de la luz, por ejemplo, en ese sentido no existe un hoyo negro como tal, artículo que originó un nuevo debate.

Resultados de otra teoría, la de cuerdas, para explicar el funcionamiento del universo, convencieron a los físicos de que Hawking estaba errado: no podía desaparecer toda la información de los hoyos.

Hawking demostró que no eran tan negros y que sí emitían una radiación (no se tragaban toda la materia que les caía). A esa conclusión llegó aceptando que el físico Jacob Bekenstein tenía razón en cuanto a que su propuesta violaba ciertas leyes de la física. Al comienzo lo contradijo, pero sus cálculos demostraron que aquel estaba en lo cierto.

Aunque reiteradamente volvió a ese tema, comenzó en los años 80 a cuestionar la Teoría del Big Bang o Gran Explosión del comienzo del universo, desarrollada por diversos astrónomos a partir de 1922 con los aportes de Alexander Friedman.

Esta decía que todo comenzó en una singularidad, región de infinita curvatura del espacio-tiempo, o también era posible que el universo fuera infinitamente viejo.

(El espacio-tiempo es un espacio de cuatro dimensiones, indispensables para situar cualquier acontecimiento, de acuerdo con la Teoría de la Relatividad).

Así, con el físico Jim Hartle desarrolló, una idea distinta: la propuesta de la no frontera. El universo era finito pero no había comenzado con una singularidad, que suponía una frontera. Es decir, si el universo se encuentra en constante expansión, se podría imaginariamente devolver todo hasta el comienzo, hasta ese punto de alta densidad en que se vería al universo en escala subatómica. Las partículas, devolviendo la película, comenzarían a desaparecer y el espacio se separaría del tiempo, perdiendo este su significado.

Como no existe el tiempo, es imposible medir eventos antes del Big Bang.

Se ilustra con una analogía: si uno se sitúa en el Polo Norte, más allá de él no hay norte. Todo es sur. Y al llegar a todo el Polo Sur, el sur pierde sentido. Para Hawking y Hartle, el universo no tiene una frontera, así como la Tierra redonda no tiene un borde.

Este aporte aún no ha sido aceptado plenamente, explica la biógrafa Kitty Ferguson.

La conclusión de Hawking sobre el comienzo del universo es parte fundamental de sus planteamientos sobre la no existencia de un creador.