No, un asteroide no chocará con la Tierra en febrero

Sí es cierto que el asteroide 2002 AJ129, del tamaño de una edificación, pasará por la Tierra a unas 10 veces la distancia desde la Tierra a la Luna (alrededor de 4,2 millones de kilómetros), según la NASA.

No obstante en los últimos días, algunos medios han informado que un asteroide “potencialmente peligroso” volará cerca de la Tierra el 4 de febrero. Lo que es correcto, pero no hay necesidad de entrar en pánico. Aunque el asteroide 2002 AJ129 está categorizado como un asteroide potencialmente peligroso (PHA, por sus siglas en inglés), no representa una amenaza real de colisión con nuestro planeta en el futuro previsible.

El asteroide mide aproximadamente de 0.5 a 1.2 kilómetros de diámetro. Para hacerse una idea del tamaño, tenga en cuenta que el edificio más alto del mundo (Burj Khalifa) tiene 0.82 kilómetros de altura, mientras que el nuevo edificio World Trade Center en Nueva York tiene 0.53 kilómetrosa de alto.