¿Puede un pez saber quién es?

No es una habilidad común tener conciencia de la existencia. Un pequeño pez habría entrado al grupo de los animales que la tienen.

No todos están convencidos de este logro. En un reporte en New Scientist, por Yvaine Ye, Gallup cree que es posible que los peces vieran las marcas como parásitos en la piel de otros y no en sus cuerpos.

El debate queda abierto. El estudio fue colgado, para comentarios, en la página especializada bioRxiv.

Que no tengan esa capacidad, no podría desdecir de otras habilidades cognitivas, explicó Mike Mcrea en Science Alert.

Hay animales inteligentes y sociales, como los pulpos, y otros cercanos a los humanos, como los perros y los gatos, que presentan resultados mixtos en el test Gallup y son considerados inteligentes.

Puede ser que otros factores incidan cuando son sometidos a la prueba.

Aunque el pequeño pez limpiador tenga autorreconocimiento, no se puede saber qué significa eso para su experiencia vital.

Un tema muy estudiado por científicos, sin respuestas claras en todos los casos.

L. dimidiatus habita en el Mar Rojo, África Oriental hasta las islas de la Línea, las Marquesas y el sur de Japón.