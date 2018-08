Sorpresa: hallan nueva célula en el cerebro humano

No se les conocía, pero nos ayudan a diferenciarnos de otros animales. Científicos presentaron en Nature Neuroscience las neuronas rosehip (rosa), que tiene una apariencia muy enredada, expresan un conjunto particular de genes humanos que no se encuentran en ratones y que ayuda a entender lo que distingue nuestro cerebro de otros.

“Hallar células que son exclusivas de los humanos... ayudan a entender las diferencias fisiológicas que están detrás de nuestras mayores capacidades cognitivas y pueden aportar información para mejores tratamientos de trastornos relacionados con el cerebro”, según Blue Lake, profesor de bioingeniería de la Universidad de California, quien no participó en el estudio, en declaraciones a Live Science.

El hallazgo lo hicieron dos grupos de investigación de manera independiente, uno en Hungría y el otro de Estados Unidos, durante estudios en la corteza cerebral. Luego se unieron para describir el nuevo tipo de célula mediante microscopia y genética. “Es muy tupida”, dijo el coautor Trygve Bakken, del Allen Institute for Brain Science en Seattle. Sus dendritas son “muy compactas con cantidades de puntos ramificados, así que luce como una rosa mosqueta” (de ahí el nombre) con el fruto detrás cuando los pétalos de la rosa caen.

Los investigadores encontraron que estas neuronas conectan una serie de genes que se hallan en humanos pero no en ratones. “Es pronto para decir que es una célula única de nosotros, porque no hemos mirado en otras especies (más allá de ratones)”, opinó Ed Lein, del Allen Institute.

Ahora estos científicos buscarán estas neuronas rosa en otras regiones del cerebro e investigarán el potencial rol en el funcionamiento de órganos.