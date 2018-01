¿Volvieron los ovnis?

Si están los ovnis en la Tierra, si volvieron o nunca se han ido, o si existen o no, todavía no hay respuesta, pero el tema tomó auge al saberse que Estados Unidos financió un proyecto hasta 2011 para investigar ese fenómeno.

El alboroto lo armó The New York Times el pasado diciembre con la revelación de la existencia de ese programa y los US$ 22 millones de dólares con que operó entre 2008 y 2011.

Una iniciativa que pese a quedarse sin fondos, se mantuvo más años de acuerdo con Luis Elizondo, director del Programa Avanzado de Identificación de Amenazas, del Pentágono, quien renunció en octubre pasado.

Pese al trabajo, todavía no se tienen pruebas concluyentes de si los ovnis están entre nosotros o no. Elizondo cree que existen naves extraterrestres acá. Y uno de los casos estudiados fue el video de unos pilotos de aviones de combate F18 que detectaron un objeto extraño viajando a altísima velocidad, rodeado de un halo resplandeciente y rotando al moverse.

Medía unos 12 metros y no tenía alas, dijo a The Washington Post el piloto David Fravor. Cuando intentó acercársele, salió a enorme velocidad. Para el oficial, se trató sin duda de un objeto de otro planeta.

Los casos se suceden. Como el del agricultor galo que en 1981 en Trans-en-Provence, en el sureste de Francia, reportó un objeto que estaba en la superficie y partió a alta velocidad. Llamó a la policía y las muestras recogidas sugieren que hubo algo pesado y caliente en el sitio.

La mayoría de casos son reportados por pilotos de aviones, como el de dos luces extrañas sobre el monte Shasta en California, mucho más altas que el avión que volaba a 38.000 pies. Se estima que los avistamientos hechos por pilotos en vuelo son más creíbles por su conocimiento del cielo.

El Grupo de Estudios e Información sobre los Fenómenos Aeroespaciales no Identificados, en Francia, estima que 7 % de esas observaciones quedan sin explicación. Los otros son falsas alarmas por luces de satélites, aviones, globos, cohetes, meteoritos u otra clase de objetos.

Desde los años 40, la Fuerza Aérea de Estados Unidos comenzó a investigar la existencia de esos objetos voladores no identificados: los proyectos han sido varios, Sign fue el pionero, Grudge en los 40 y 50, y el más famoso, el Proyecto Libro Azul (terminado en 1969) en el que de unos 12.000 reportes, pocos quedaron sin aclarar.

Los involucrados en el programa eran escépticos acerca de que algún episodio no tuvieran explicación, solo que faltó más información.Porque en los avistamientos los factores humanos tienen un papel preponderante, impresiones e interpretaciones, no datos científicos. Eso, de paso, atiza los rumores.

La CIA divulgó en 2016 archivos sobre ovnis, incluso varios de los más intrigantes, avistamientos en su mayoría en los años 50. Solo en Estados Unidos una encuesta reciente mostró que 80 % de las personas creía que había naves extraterrestres. Y 1 de cada 10 decía haber visto uno.

Pero la pregunta de fondo, sin embargo, sigue sin una respuesta incontrovertible.