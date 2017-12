Cinco regalos tecnológicos para esta Navidad

En 2017 probamos algunos gadgets y herramientas tecnológicas que cualquier milenial estaría encantado de recibir como regalo. No se asuste, regalar tecnología no siempre tiene que ser caro. Reseñamos cinco de estos, que probamos nosotros mismos, incluidos sus valores promedio en el mercado.

Si no tiene un televisor inteligente, este aparato le ayuda a convertirlo en uno. Puede ser un TV con entrada HDMI o sin él, ya que a diferencia del Amazon Fires Stick, Chromecast o Apple TV, este dispositivo puede conectarse a un TV clásico con un cable compuesto (el de colores blanco, amarillo y rojo) que viene incluido en la caja. Es decir, no es necesario tener un puerto HDMI en el para volver el TV un smart. Además, El Roku Express + ofrece videos 4K a un precio asequible; en Colombia se consiguen desde 120.000 pesos.

Hacer streaming de video se ha vuelto más popular en 2017 y según algunos usuarios Roku tiene más aplicaciones 4K HDR. Sus respuestas son rapidísimas, su calidad de video es tan buena como la de cualquier transmisor, y su control puede manejar el volumen y la potencia del televisor.

Este control, además, permite que el dispositivo sea fácil de utilizar. A través de este se puede navegar por cerca de 2.000 canales (Netflix, Youtube, Hulu, Google Play Movies, por ejemplo), que se presentan como aplicaciones que se pueden descargar de forma gratuita o con costo.

Hay que destacar que este control no basa uso en infrarrojos, por lo que no tendremos que estar apuntando en todo momento al televisor en busca del Roku, funciona gracias a WiFi Direct y no necesita configurar absolutamente nada, el control reconoce el stick con solo estar en la misma habitación.

Otras marcas para tener en cuenta son Chromecast y AppleTV.

UN RELOJ PARA EL QUE SE INICIE EN EL DEPORTE