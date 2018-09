Kiwi campus, la empresa de robots domiciliarios abrió sede en Medellín

“Antes de ir a Estados Unidos yo pensaba que los estudiantes de ingeniería de Stanford, de Berkeley, del MIT, nos debían llevar años luz en muchas cosas, pero cuando empecé a interactuar con ellos, una de las cosas que más me impactó es que el nivel de los estudiantes de allá es muy similar al de los de aquí. Conseguir buen talento en Silicon Valley es costosísimo, y más allá de la parte económica, aunque se pague bien, no tienes la garantía de tener a alguien bueno. El recurso más fuerte que tenemos en el país es el humano. Esta es mi tercera empresa en el sector tecnológico y puedo decir que la calidad de ingenieros, diseñadores y comerciales que se consiguen acá es muy bueno. Si nosotros entrenáramos 150.000 ingenieros y exportáramos software de ellos, sería tanto como lo que se exporta en servicios de software”.

¿Por qué Medellín y no la capital?

“Creo que ahí tuvo mucho que ver Ruta N. En Bogotá no existe algo así. Claro, hay más desarrolladores en la capital, hay más empresas de tecnología, pero Ruta N nos ofreció un espacio único en su especie”.

¿A qué se refiere con eso?

“Recuerdo que antes de llegar a California, busqué amigos de amigos que vivieran allá y encontré cero personas. No obstante, me sentí bienvenido. Otra de las cosas que más me impactó de ese país es cómo la gente lo ayuda a uno sin esperar nada a cambio. Sé que nuestra cultura no es así, pero vi rasgos similares cuando hablé con Ruta N. Me encontré con ese soft landing que sentí en California, una posibilidad de aterrizar de una manera mucho más tranquila. Hay una cultura de innovación que está creciendo”.

¿Empresas como las suyas están quitando trabajo?

“Lo mismo pasó cuando se desarrollaron las computadoras personales, esto desplazó muchos trabajos, pero aumentó la capacidad del humano. Un domiciliario promedio hace de dos a tres domicilios por hora, con nuestro método de colaboración entre humanos y robots hacen hasta 9 por hora. Los robots aumentan la capacidad y ayudan a reducir costos. Además, desde mi punto de vista el trabajo de un domiciliario no es el ideal para un cerebro humano”.

¿Qué quieren lograr?