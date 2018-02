Esto es lo que necesita para ver TV por internet

Los sticks son ideales para quienes no tienen televisores inteligentes y, algunas compañías como Roku, tienen diseños para los que no se requiere un puerto HDMI en el TV, ya que dan la posibilidad de conectarse con un cable compuesto (el de colores blanco, amarillo, y rojo).

Algunas de las videoconsolas actuales ya no son parecidas a esas que se conocieron en los 80 y 90, entre sus diferencias hay una que las identifica con esta época: permiten el acceso a algunas apps de streaming. Federico Salazar Rodríguez, ingeniero de telecomunicaciones, destaca que quienes son gamers pueden aprovechar sus videoconsolas también para escuchar música y ver contenidos en video.

En estados Unidos, por ejemplo, lo hacen 19 millones de personas, según un informe de la firma de investigación Deloitte. “La proporción es mayor entre los que tienen entre 14 y 24 años (39 %) y entre 25 y 30 (38 %). Pero este comportamiento también es común entre los que tienen entre 31 y 47 años (el 32 % usa sus consolas para transmitir programas de televisión y películas) y los de entre 48 y 66 años (21 %).

Estos dispositivos tienen una ventaja en comparación con los sticks, según Salazar, y es que si en el lugar donde está la consola la señal de internet recibida no es la mejor, lo que afecta la calidad del streaming, “puede conectarse directamente por UTP, es decir cable ethernet”, de esa manera no usa wifi y el internet le llega directo, por lo que una película o una canción no se le va a congelar en algún momento.

Sobre el catálogo de aplicaciones de streaming, el ingeniero de telecomunicaciones asegura que hay mucha variedad, aunque él, por ejemplo, usa las más comunes: Spotify y Netflix.