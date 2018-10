Facebook sorprende con el lanzamiento de su primer dispositivo para hacer llamadas

La red social más popular del mundo quiere hacer parte del hogar, pero de una manera física, por lo que presentó dos dispositivos llamados Portal y Portal+, que no se veían venir y que estarán disponibles para estrenar en noviembre

La intención de Facebook es que con estos equipos la gente pueda comunicarse más fácil con sus amigos y familiares y, según ellos, “cambiar drásticamente la forma de mantenernos en contacto”.

Por la información que la red social ha compartido hasta ahora, se sabe que usan Inteligencia Artificial (IA), y que gracias a esta tecnología, informaron, es más fácil hacer videollamadas. La cámara, por ejemplo, persigue al sujeto que está enfocando, entonces si este se desplaza no sale del encuadre, también le hace zoom en caso de que se aleje.

Igualmente, el sonido también es inteligente, “minimiza el ruido de fondo y mejora la voz de quien habla, sin importar a dónde se muevan”, dice Facebook en el anuncio de Portal que dio en su página web de noticias para prensa.

Algunas de las funciones que tiene Portal, que puede usarse gracias al asistente virtual de Amazon, Alexa, son: conectarse con la app Messenger para tener al alcance los contactos y hacer videollamadas con ellos, así no tengan el equipo. Diciendo solo “Hey Portal” y el nombre del contacto es posible realizar una llamada, también se pueden solicitar resultados deportivos, verificar el clima y controlar los dispositivos domésticos inteligentes.

Adicionalmente, para quienes se preocupan por su privacidad, es posible desactivar el micrófono y la cámara, según informan, con un solo tap en Portal. Y no solo eso, también “vienen con una cubierta para la cámara, por lo que puede bloquear fácilmente el lente en cualquier momento y seguir recibiendo llamadas y notificaciones, además de usar comandos de voz”. Facebook también resalta que, aunque el equipo usa AI, no tiene reconocimiento facial, las conversaciones son encriptadas y no queda ningún registro de ellas, ni siquiera en los servidores de Facebook.