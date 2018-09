Esto dijo el fundador de Whatsapp de su salida de Facebook

Desde marzo de este año, después del escándalo sobre la fuga de datos de Cambridge Analytica, Acton lideró una campaña contra Facebook en la que le pidió a la gente que borraran sus cuentas. “Es hora. #deletefacebook”, fue el tuit que lanzó el 20 de marzo (no ha lanzado más desde entonces) y que rápidamente se volvió viral.

Recientemente, uno de sus fundadores, Brian Acton, afirmó que ciertamente le vendió la privacidad de los usuarios a la red social, algo que había prometido que no iba a pasar.

La compra de WhatsApp por parte de Facebook hace cuatro años dejó un sinsabor en los usuarios. No había certeza de qué tanto la aplicación iba a comprometer su privacidad y sus datos.

It is time. #deletefacebook

Cambio de las reglas de juego

Su salida ha provocado diversas especulaciones sobre las verdaderas razones que lo llevaron a abandonar Facebook. Según Brian, la verdadera causa fue la presión de Mark Zuckerberg, que siempre ha querido monetizar WhatsApp.

Muchos recordarán que en sus inicios esta app ofreció sus servicios prometiendo que nunca se financiaría de publicidad. Luego vino la mega transacción de 21.000 millones de dólares y, finalmente, la compra por parte de Facebook, los cambios en los términos de servicio.

No esperó a que se terminara su contrato, por lo que perdió 850 millones de dólares que correspondían a la última parte de sus acciones por la venta de WhatsApp. Aún así, la fortuna de Acton está por los 3.600 millones de dólares, la mayoría proveniente de la venta de WhatsApp.

“Fue como, ok, bueno, tú [Zuckerberg] quieres hacer todas estas cosas que yo no quiero hacer. Es mejor si me salgo de tu camino. Y lo hice “, indicó Acton.

Al parecer el fundador de Facebook quería desencriptar las conversaciones e introducir publicidad personalizada a la red de mensajería instantánea, algo similar a lo que sucede actualmente en Facebook y en las stories de Instagram. El acceso a datos de los usuarios le permitiría vender información a empresas, cosa que no había pasado por el extremo cifrado de la app.

Aclaró que Facebook “no es una empresa perversa”, sino simplemente “empresarios, eso sí, muy buenos empresarios”.