Instagram ahora también será tienda virtual

¿Hay aplicaciones de redes sociales que se renueven tanto como Instagram? Parece que no, la app que empezó siendo una plataforma para subir fotografías con filtros se transforma cada vez más y ahora, con la cantidad de marcas que tienen un perfil en ella, ha decidido incluir dos herramientas que cambiarán la interacción que la gente tiene con las compañías que ofrecen productos.

La segunda actualización fue lanzada este lunes y empezará a llegar a las aplicaciones en el mundo en el transcurso de los próximos días.

Se trata de una nueva sección a la que se accede por medio del botón de la lupa (buscar); su nombre en inglés es shopping y estará en la misma ubicación de “Para ti”, donde se encuentran los iconos que reúnen las publicaciones de diferentes temas –comida, viajes, animales, belleza, estilo, deportes, música, entre otros–.

“Cuando quiera hacer compras verá un canal dedicado a las publicaciones de shopping de las marcas que sigue y las marcas que le pueden interesar”, dijo Instagram.

Con este lanzamiento queda la pregunta de qué pasará con las app de compras independiente que la red social está construyendo, según informó a comienzo de este mes la web especializada en tecnología The Verge, ¿habrán desistido de ella? Con app para compras independiente o no, Instagram se mete fuertemente en terrenos del comercio electrónico, definitivamente la aplicación de fotografía ya no es la misma que se conoció hace años.