Manzana o Pie, ¿qué quieren comer los que usan smartphones?

El Pie (tarta) de Android no se come, es el nombre del reciente sistema operativo (SO) que presentó Google para los smartphones que lo usan y que empezará a instalarse pronto. También ya está disponible iOS 12, que desarrolla Apple para el iPhone y el iPad. Cada uno tiene sus novedades y para que no trague entero y no se “ahogue” con la manzana o con la torta, se las contamos.

El SO es el software que controla el celular y sus aplicaciones. Cada año los cambian porque se deben hacer mejoras según las características de los nuevos equipos y, además, porque deben ser más seguros y brindar mejores experiencias de usabilidad.

La velocidad de adopción de los recientes SO para los usuarios Android es más lenta. Por ejemplo, hay equipos de 2014 que aún no reciben Oreo (2017). Nougat (2016) es la que tiene una mayor cuota de adopción, con un 30.8% en total, dice Android.

Las causas son varias, cada una de las compañías que usa Android en sus equipos ofrece diferentes referencias de móviles y le hace modificaciones al SO para que se adapte a ellos. Normalmente se tardan mucho en realizar esa tarea en los celulares menos recientes y solo los más nuevos aprovechan las actuales.

Con Apple el panorama es distinto. El 85 % de sus dispositivos están actualizados a iOS 11, que es la última versión; el 10 % tiene la versión 10 y apenas el 5 % usa una anterior a la décima. Eso lo señala el blog de desarrolladores de la manzana, es decir, que los usuarios de dispositivos iOS disfrutan de sistemas operativos más actuales. Aquí las novedades:

El de la manzana se fortalece

Julio César Fernández, tecnólogo, podcaster, escritor y editor en @appleesfera

iOS 12 tendría que entenderse como una versión 11.5, de corrección de lo que debió ser la versión 11 (2017), que dio tantos problemas de rendimiento, batería y velocidad, sobre todo, en los dispositivos más antiguos.

Lo que hace esta nueva es reinventar la forma en la que las aplicaciones arrancan y funcionan para aprovechar los picos de energía y de uso de la CPU, con el fin de que el sistema vaya más fluido y no haya esperas, especialmente en los equipos no tan recientes. Así los dueños de un iPhone 6, un iPad Air o un iPhone 5S, por ejemplo, van a ver una mejora sustancial en el rendimiento del dispositivo.

iOS 12 es una versión menor en nuevas funcionalidades porque se ha centrado en estabilidad, velocidad, rendimiento y en que no haya fallos.

No obstante, hay dos funciones muy importantes: ARKit 2.0, que permite detectar objetos 3D y que las experiencias de Realidad Aumentada sean más realistas.

También hay una nueva función: Siri Shorcuts, que le da un protagonismo a la asistente de Apple, que sabrá todo lo que hacemos en el equipo y trabajará haciéndonos sugerencias, como poner el móvil en no molestar si sabe que hay una reunión o indicando cuál es el tráfico si el usuario está a punto de salir a algún lado. Este es un paso importante en cuanto a lo que es la Inteligencia Artificial y cómo el sistema aprende sobre el uso que le damos al teléfono. Los desarrolladores de apps también tienen una ventaja porque podrán conseguir que Siri se integre con las que construyan.

No le veo desventajas, todo lo que Apple dio son mejoras, esto es una apuesta y la compañía está haciendo todo lo posible para que le salga bien, hay que revisar si va a cumplir las expectativas.

El pie más inteligente

Sergio Ramos, editor de Social Geek

De Android Pie la novedad que más resalta es la forma de navegación en el sistema operativo; aunque es posible que los usuarios tarden en adaptarse, sin duda es un cambio positivo tanto a nivel visual como en experiencia, mejorando notablemente la navegación a una mano.

Esta característica funciona similar a la introducida por Apple en el iPhone X, donde toda la navegación por la interfaz queda a cargo de gestos, eliminando los tres botones de navegación tradicionales.

Por ejemplo, para encontrar todas las aplicaciones abiertas (ahora en modo de tarjetas verticales) basta con deslizar levemente de abajo hacia arriba.

Otra novedad destacada de Android Pie son las acciones sugeridas, característica impulsada por Inteligencia Artificial para sugerirnos todo el tiempo, a través de dos pequeños cajones virtuales, las acciones que más realizamos en las aplicaciones, como escribir por whatsApp a la persona con quien más habla o llamar al contacto más recurrente.

Por último, se destaca la tecnología llamada Adaptive Battery, la cual a través de Inteligencia Artificial y Aprendizaje Automático se adapta a los patrones de uso de cada usuario y enfoca todo el consumo de energía en las aplicaciones que este realmente necesitará de acuerdo con la hora del día. Esto debería reducir notablemente el consumo innecesario de energía.

Google también introdujo algunos cambios visuales como un sistema de notificaciones mejorado visualmente, con aspecto más minimalista y una nueva fuente que luce más pequeña para ofrecer mayor información a primera vista. Junto a otro cambio que no ha gustado mucho, como encerrar en botones circulares los iconos de ajustes rápidos en la barra de estado.