Por esta razón se podrían conocer los chats de WhatsApp de un usuario

Las conversaciones en WhatsApp son un tesoro para muchos, por eso la aplicación de mensajería instantánea las protege y les da a sus usuarios la posibilidad de recuperarlas en caso de que las pierdan, ¿de qué manera?, con un backup, un respaldo de los chats.

Por medio de sus ajustes, y luego yendo al botón de chats, la app deja hacer una copia de seguridad de sus conversaciones, incluyendo los archivos que se comparten en ellas –fotos, audios, videos, documentos–; de esa manera, todo queda alojado en Google Drive, un servicio de almacenamiento de Google al que se accede desde un computador de escritorio o dispositivos móviles como un celular, un PC o una tableta.

Si el usuario activó en su WhatsApp la opción de hacer la copia en Google Drive, podrá, si tiene un teléfono (Android) nuevo, restaurar sus chats, o sea, no perder ni una conversación que haya tenido con sus contactos en su móvil anterior.

Sin embargo, WhatsApp lo advierte: “los archivos que guardes no estarán protegidos por el cifrado extremo de WhatsApp mientras estén en Google Drive”.

Con ese llamado la aplicación de mensajería instantánea le recuerda a las personas que no se hace responsable de que otros terminen conociendo sus conversaciones y archivos. Algo que ellos evitan en la app con el llamado “cifrado de extremo a extremo” y que describen de esta manera:

“Asegura que solo tú y el receptor puedan leer lo que se envía, y que nadie más, ni siquiera WhatsApp, lo pueda hacer. Tus mensajes se aseguran con candados y solo tú y el receptor cuentan con los códigos/llaves especiales para abrir y leer los mensajes. Para mayor protección, cada mensaje que envías tienen su propio candado y código únicos. Todo esto pasa de manera automática, sin necesidad de realizar ajustes o de crear chats secretos para asegurar tus mensajes”.

Cifrando las conversaciones.

Pero que un tercero conozca esos chats y archivos no es un asunto sencillo. La preocupación de los expertos es que, aunque es imposible descifrar las conversaciones de los usuarios en la app porque ni la misma compañía podría hacerlo con una orden judicial, la seguridad que le da Google Drive a estos datos no es así de extrema y en caso de que le soliciten a la compañía esta información, por ejemplo con una orden judicial, podría ser entregada por el gigante tecnológico y conocerse.

Y si usted como usuario le teme a que su copia de seguridad esté alojada ahí en el servicio de Google, la recomendación de Camilo Gutiérrez, jefe del laboratorio de investigación de Eset Latinoamérica, es tener una contraseña segura, estar cambiándola periódicamente, activar un segundo factor de autenticación y restringir los dispositivos desde los que se puede acceder a Google Drive para que en caso de que alguien intente hacerlo el usuario dueño de la cuenta sea avisado.

Por lo pronto, los usuarios no deben alarmarse porque Google Drive no cuente con otra capa de seguridad adicional para proteger la copia de la información de WhatsApp, pues lo que se ve en el servicio de almacenamiento, explica Gutiérrez, no es un archivo con todas las conversaciones o fotografías, sino uno de backup que está vinculado a la cuenta de WhatsApp desde la cual se generó que a su vez que está vinculada a un número de teléfono y sirve para recuperar esos chats.