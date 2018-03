¿Le entregó la vida a las redes y no lo sabía?

ROJO

Para Mark Zuckerberg por no tener el suficiente control de su plataforma y permitir que Cambridge Analytica recolectara los datos de más de 50 millones de usuarios sin sus consentimientos.



AMARILLO

Para las aplicaciones que usan Facebook como medio de auntentificación de sus usuarios. Desde ahora, si estos no la han usado en los últimos tres meses no podrán acceder a la información.



VERDE

Para los usuarios que están siendo conscientes de lo beneficioso y peligroso que puede ser entregar su información personal en redes sociales y otras plataformas tecnológicas que se sirven de ellos.