El youtuber que grabó un cadáver y ahora está en problemas

Logan Paul, un reconocido youtuber y también actor estadounidense, no ha parado de ser criticado en redes sociales desde que publicó un video que mostró a un hombre que se quitó la vida en el bosque Aokigahara, ubicado en el monte Fuji, en Japón.

Las críticas no solo fueron por evidenciar esa situación, Paul, además aparecía en el clip riéndose y burlándose del momento. El joven fue allí con intención de grabar un nuevo video para su canal, pero según declaró en las primeras disculpas públicas que pidió, no contaba con esa circunstancia.

La grabación, que aparentemente tuvo seis millones de reproducciones antes de que lo eliminaran de la plataforma de videos, empezaba con una advertencia del youtuber, en la que le aseguraba a sus 15 millones de seguidores que era el contenido más real que había publicado hasta ahora. En él, también se ve al actor y a las personas que lo acompañaban preparándose para lo que iba a ser una noche en el bosque; llevaron binoculares y un balón para divertirse.

El youtuber ya ha pedido perdón dos veces en sus redes por el revuelo que ha causado, publicó una declaración y un video; mientras tanto, cientos de usuarios en Twitter y Facebook le piden a YouTube que cierre su canal. En sus disculpas Paul manifestó: “Es fácil dejarse llevar en el momento sin sopesar totalmente las posibles consecuencias. A menudo me han recordado lo lejos que realmente llegué y que un gran poder trae consigo una gran responsabilidad. Por primera vez en mi vida me pesa tener que admitir que manejé mal ese poder. Eso no volverá a suceder”.

Por su parte, mediante un comunicado, Google, la casa matriz de la plataforma de videos, dijo: “Nuestros pensamientos están con la familia de la persona que aparece en el video”.