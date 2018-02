Me entristece, Facebook anda mal

Mark zuckerberg

CEO y cocreador de Facebook

“A veces la gente me pregunta qué he aprendido en el camino. Tenía 19 años cuando empecé Facebook y no sabía nada sobre cómo crear una empresa. Con los años he cometido casi todos los errores y he hecho malos negocios. Confié en las personas equivocadas y puse a las personas talentosas en roles incorrectos. Me he perdido tendencias y he sido lento con los demás. La razón por la cual nuestra comunidad existe hoy no es porque evitemos equivocarnos, sino porque creemos que lo que hacemos nos importa lo suficiente para seguir tratando de resolver mayores desafíos. Aún estamos comenzando este viaje y seguiremos trabajando para mejorar. De eso se trata este año”.