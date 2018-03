¿Cuál de estas será la nueva actualización de WhatsApp?

Desde su surgimiento en enero de 2009, la red de mensajería instantánea no ha parado de actualizarse para conseguir que sus usuarios, que ahora son cerca de 1.500 millones, se mantengan conectados a la plataforma.

El año pasado WhatsApp se renovó con herramientas para enviar audios más largos sin mantener presionado el botón del micrófono, para eliminar los mensajes enviados por error y para compartir la ubicación en tiempo real, entre otras.

Esta vez la aplicación aún no sorprende a sus usuarios con alguna actualización. Recientemente añadió stickers de ubicación y tiempo que pueden usarse durante la edición de las fotos y videos que se comparten por medio de la plataforma. Sin embargo, aún no llegan las funciones que se vienen anunciando desde finales de 2017, no oficialmente, pero sí desde distintos medios especializados como WABetaInfo, que conoció cómo WhatsApp ha estado ensayando nuevas herramientas antes de lanzarlas a su público este año.

Entre las actualizaciones de la plataforma que se conocerían pronto estarían: videollamadas grupales, la posibilidad de reconocer los mensajes que son enviados en cadena, un botón para hacer pagos –al estilo de la aplicación china WeChat– y la inclusión de stickers, tantos como los que tiene Instagram o Messenger.

Alguna de esas funciones estará disponible para los usuarios por medio de una nueva versión de la app a finales de marzo, según reveló WABetaInfo.

Por el orden en el que WhatsApp ha estado trabajando y probando esas herramientas, la videollamada grupal sería la próxima actualización en lanzarse; aunque los usuarios en el mundo reclaman la función que les permitirá señalar los mensajes enviados en cadena para reconocer la información falsa que circula en la plataforma. Parece que para esa actualización habrá que esperar aún más.