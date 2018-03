No se enrede con los términos tecnológicos

Estas nueve palabras no están de moda, pero le dan significado a esos desarrollos o situaciones que están cambiando la manera en que las personas se relacionan con las plataformas, los dispositivos móviles y, en general, con su entorno.

Quizá siente que le están hablando en otra lengua cuando le cuentan que el más reciente celular ya no es solo inteligente sino que usa inteligencia artificial. Una palabra más que lo cambia todo. O que la lavadora hace parte del universo del Internet de las Cosas. Es más, ni qué decir cuando le hablan que el algoritmo de Netflix lo conoce más que su mamá.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

No es una palabra nueva, de hecho, científicos e investigadores en tecnología la usan desde hace un poco más de 60 años. Tal vez la escuchó en la película que llevó ese nombre, lanzada en 2001 y dirigida por Steven Spielberg. La explicación más sencilla a este término es: el comportamiento inteligente que tiene una máquina o un programa informático, que le da capacidades similares a las de un ser humano, como tomar decisiones y aprender a partir de experiencias.

Hoy hay celulares que la llevan en sus procesadores, que son como el cerebro de esos equipos. Esa IA permite, por ejemplo, que al apuntar con la cámara un objeto, esta sepa si es un niño, un plato de comida, un paisaje o una persona.

ALGORITMO

Son las operaciones que se programan con ciertos datos para que una computadora haga cálculos y convierta esos datos, que fueron los de entrada, en otros, que se convierten en los de salida. Por ejemplo, Netflix recopila la información que los usuarios le dan, como pulgares hacia arriba o las series que ven, para que su algoritmo –esas operaciones que ellos crearon– conviertan esos datos en sugerencias para las personas que están conectadas a la plataforma.

CHATBOT

Son programas que, usando Inteligencia artificial, imitan el estilo de conversación que tiene una persona con otra por medio de un chat. Son desarrollados por expertos en programación (los que saben de algoritmos y cómo trabajar con ellos) que, cuando los están creando, les ingresan determinada información que les permite procesar el lenguaje natural y sostener una conversación coherente. Por ejemplo, los programan para que sepan cómo responder a un saludo o a determinada pregunta. Ellos se vuelven más inteligentes en la medida en que su interacción con las personas aumenta, de esa forma sus respuestas dejan de ser tan prefabricadas y son más precisas. Actualmente hay plataformas gratuitas para crear chat bots simulando conversaciones y en las que se puede definir en qué idioma hablará el bot, sin embargo, es una tarea compleja.

DEEP LEARNING

Cuando AlphaGo, un programa de Google, venció al campeón mundial del juego chino Go, Lee Sedol, el significado de esta palabra tomó más relevancia. Es un tipo de machine learning, que usa una llamada red neuronal, eso hace que el aprendizaje sea incluso superior al que podría tener un humano, por esa razón AlphaGo derrotó a Sedol. Sin embargo, esta tecnología no es un juego, y la están usando, por ejemplo, para analizar miles de casos de personas con enfermedades como el cáncer y, por medio de análisis de sus historias clínicas, investigaciones sobre el tema, etc, un programa con Deep Learning pueda analizar en corto tiempo esas cantidades de información y sacar conclusiones, como posibles causas o tratamientos.

ABANDONWARE

Describe el software que un desarrollador, o sea quien lo crea, olvida y al que no le brinda más actualizaciones; por ejemplo, determinada versión del programa Windows que Microsoft ya no renueva, o una app que fue muy popular hace cinco años pero que sus dueños no han seguido renovando porque se quebraron, y ahora el aplicativo anda como un fantasma en las tiendas de descarga. Este término viene de la unión de las palabras inglesas abandoned y software, y también fue agregado recientemente al diccionario Webster, aunque el uso de este, entre desarrolladores de software, es de vieja data.



INTERNET DE LAS COSAS

Este término hace referencia a cómo los objetos que usamos en la cotidianidad, como una nevera, un oso de peluche, unos tenis, una luz en el hogar, tienen chips que les permite conectarse a Internet y hacer parte de un ecosistema inteligente en el que puedan comunicarse y compartir datos entre ellos.

Además de objetos, el IoT también está hecho para las ciudades, y en ellas estarán dotadas de chips los semáforos, los autos y el alumbrado público, cientos de componentes que al comunicarse tienen el objetivo de que todo funcione de una manera eficiente.

BLOCKCHAIN

Literalmente traduce cadena de bloques, pero eso no dice mucho de lo que es tal vez una de las tecnologías que más generará noticias este año, como que creará una revolución en la banca, sector en el que la esperan usar para contrarrestar el lavado de dinero. Según el portal tecnológico Xataca, es un “gigantesco libro de cuentas en el que los registros (los bloques) están enlazados y cifrados para proteger la seguridad y privacidad de las transacciones”. La tecnología blockchain elimina los intermediarios entre transacciones y el control queda en los usuarios, quienes hacen de validadores de esas transferencias entre un usuario y otro, y aunque se protege la privacidad de esos usuarios, la información de la transacción es pública y permite conocer todo el recorrido que ha hecho la moneda –en este caso las criptomonedas–.

MACHINE LEARNING

Es una técnica que usa la Inteligencia Artificial con la que las computadoras aprenden a hacer algo a partir de la experiencia que van sumando, sin que hayan sido exactamente programadas para eso. Un robot, por ejemplo, que sepa preparar 1.000 recetas distintas, tal vez, con todo ese conocimiento, aprenda a crear un plato diferente a los que le programaron gracias al Machine Learning.

MICROAGRASION

No es un término propiamente tecnológico, pero su origen son las redes sociales. Este fue una de las palabras que añadió el diccionario de Webster, y se refiere a las agresiones que un usuario de estas plataformas cometa contra otro. Esos ataques, generalmente, se derivan de publicaciones de temas políticos, étnicos o sobre orientación sexual. Por lo tanto, un comentario irrespetuoso en redes se convierte en una microagresión, incluso un emoji o la combinación de ellos, cuando se usan con el fin de ofender a alguien. Así es que cuide sus palabras en redes.