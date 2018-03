No, sobre el cielo de Medellín no volaron ovnis este domingo

Ovnis, eso creyeron ver algunas personas en el cielo de Medellín este domingo en la noche, después de las elecciones. Ovnis azules que se quedaban estáticos, volando en línea y con luces que titilaban. Escalofriante.

Según Leidy Idárraga, el tráfico en la vías Las Palmas colapsó ya que los curiosos detuvieron sus vehículos para poder hacer fotos y videos de lo que para ellos era un espectáculo en el cielo.

Lina María Gil, una usuaria de redes sociales, comentó: ”En fotos no se puede apreciar, pero estuve en el lugar y no era una cola de algún dron o luces Led, estaban estáticos y a una altura en la que el viento podría moverlos fácilmente. Sé que muchos somos incrédulos, me incluyo, pero realmente lo que vimos fue algo fuera de lo normal y sin explicación”.

Jonathan Ospina, experto en temas del cielo, contó y aclaró que justamente se trató de drones. “Son un grupo de chicos que realizan piruetas con Drones, incluso el tres de marzo se planeaba una reunión en Ciudad del Río para realizar maniobras de entrenamiento, pero el clima no lo permitió y se organizó un encuentro para este fin de semana al que lamentablemente no pude asistir. Pero, hoy en día la gente debería ser capaz de identificar un dron por su luz Led azul y por sus movimientos”, señaló Ospina.

El experto también señaló que los entrenamientos de los profesionales en el manejo de estos equipos se hace de noche porque a esas horas el Aeropuerto Olaya Herrera ya está cerrado, ya que sí se hace en el día sería una amenaza para el tránsito aéreo. Sobre la luz azul, Ospina comentó que “es el indicador para que cada ‘piloto’ sepa cuál es su equipo”.

En enero de 2016 en los cerros de Bogotá se presentó un fenómeno parecido que también puso a la gente a especular sobre ovnis y vuelos sobre la capital del país, no obstante, como en este caso, resultaron ser drones manipulados por profesionales.