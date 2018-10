A más de $4 millones y hasta por encima de los $6 llegan los nuevos iPhones a Colombia

Apple los presentó en septiembre en el teatro Steve Jobs en la ciudad de Cupertino (California) y desde este viernes ya estarán disponibles en Colombia, los nuevos iPhones Xs y Xs Max llegan todos por encima de los 4 millones, validando que la marca de la manzana está dirigida a un mercado premium.

Los equipos son la evolución del revolucionario iPhone X que se lanzó hace un año y esta vez vienen en dos tamaños 5,8” (iPhone Xs) y 6,5” (Iphone Xs Max), ambos con pantalla Super Retina, cámara trasera dual con gran angular y teleobjetivo de 12 MP y cámara trasera TrueDepth de 7MP.

En estos equipos la compañía mejoró la carga inalámbrica –que ahora es más rápida–, la resolución de pantalla, el sonido estéreo y la duración de la batería –que promete dar una hora y media más de uso en la versión Xs Max (comparado con el X), y una hora y media más en la versión Xs (comparada con el 8 Plus)–. Apple también informó que el vidrio que usan en los equipos es “el más resistente jamás usado en un smartphone” y el sistema de reconocimiento facial es “el más seguro y ahora es aún más rápido”.

Igualmente, ambos móviles incluyen el Chip A12 Bionic con Neural Engine de última generación, que le permite al equipo reconocer patrones, hacer predicciones y aprender del uso que el usuario le dé al móvil. Con un chip así, Apple puede jactarse de tener teléfonos con una fluidez difícilmente comparable.

El iPhone Xs Max de mayor tamaño que ha hecho la compañía hasta ahora y, según los reviews de medios especializados como The Verge, no se siente tan grande, comparando esa sensación en mano con la que dan las versiones Plus de modelos anteriores ya que se diferencian solo en 4 pulgadas.