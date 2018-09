¿Qué hacen en redes sociales los que las crearon?

Kevin Systrom no es tan mediático como Mark Zuckerberg o Evan Spiegel. No se viste de un solo color, no va al congreso de Estados Unidos a dar declaraciones y, por ahora, no está involucrado en escándalos de filtración de datos.

Systrom, cocreador de Instagram, es actualmente su director ejecutivo, así Facebook haya comprado esa red en 2012. Usa Instagram, Facebook y Twitter.

En la plataforma en la que es jefe sigue a 642 cuentas, entre ellas las de los esposos Beckham –Victora y David–, las de Emma Roberts y Emma Watson; y solo dos cantantes, Harry Styles y Justin Timberlake; y claro, a quien lo hizo multimillonario comprándole su desarrollo, a Mark Zuckerberg.

Systrom también deja claro en su red que le encanta el ciclismo, sigue la cuenta del Giro d’Italia y a los ciclistas Chris Froome, Diego Rosa, Wout Poels, Peter Sagan, Ian Boswell, Greg Van Avermaet y Philippe Gilbert. No sigue a Donald Trump, pero sí a su hija, Ivanka.

Kevin es un contador de historias que aprovecha sus fotografías para relatar experiencias de sus dos pasiones: el vino y la comida. Pero también para hablarles a sus seguidores de su perro y su bicicleta, a los que les toma fotos en todas partes.

El cocreador de Instagram es bastante corporativo en su perfil de Twitter, usa su cuenta en esta plataforma para hablar de las novedades y proyectos de Instragam. Por ejemplo, allí dio la noticia de los 1.000 millones de seguidores activos mensuales que alcanzaron en junio de este año. Y parece que olvidó Facebook, ya que desde enero no lo actualiza.