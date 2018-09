Estas son las redes sociales que ya descansan en paz

Las redes sociales no nacieron con Facebook, tampoco con MySpace o Hi5, algunas que seguro recordarán los ciberusuarios menos jóvenes. Antes de ellas surgieron otras de las que, en muchos casos, poco se conoce. ¿Le suena SixDegrees.com o Friendster? Si no, le adelantamos que estas fueron las primeras que existieron y ahora no son más que un recuerdo de esas estructuras virtuales que aparecieron hace 21 años sin tener la pretensión de cambiar el mundo, como sí lo terminaron haciendo las que supieron mantenerse vigentes, como Facebook.

Pocos las tenían en su radar, por eso la desaparición de algunas de ellas fue silenciosa. A la despedida que más ruido se le ha hecho en los últimos cinco años ha sido a la de Vine, que pasó de ser la que tenía mayor crecimiento en el mundo, según GlobalWebIndex, a cerrar después de solo tres años de funcionamiento.

Antes de que Vine se retirara en octubre de 2016, casi un año antes, en junio de 2015, Friendster decidió tomar un descanso. Su plataforma no continuó funcionando porque la comunidad que había construido –gamers o jugadores de videojuegos– no se involucró tanto con ellos como esperaban y “la industria” se hizo cada vez más competitiva.

Esos son apenas dos ejemplos. En general, los cierres de diferentes plataformas han obedecido a distintas causas. Según Rubén Darío Vásquez, blogger en la red de Forbes México, son tres las causas por las que una red social fracasa: problemas con el desarrollo de las plataformas, modelos de negocio mal entendidos, y falta de contenido atractivo.

Para Vásquez, ese fue el origen del declive de MySpace y Hi5, que hace 10 años conformaban el top tres de las más usadas en el mundo.

Pero esas dos no han desaparecido, siguen vivas, así como Badoo, que renovó su aplicativo móvil en 2017.

Este requiem es por las que ya definitivamente no están, pero que tienen sus nombres escritos en los anales de la evolución de la web en el mundo.