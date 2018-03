Que no le vendan humo en internet

El primero de noviembre de 2017, Oobah Butler consiguió su propósito: su restaurante The Shed at Dulcwich (El cobertizo de Dulcwich) llegó a ser el número uno de Londres en la clasificación que hace el portal de turismo Tripadvisor. Lo logró en siete meses. El teléfono del lugar no paraba de sonar y la bandeja de entrada del correo electrónico estaba desbordada con peticiones de reserva. The Shed era la sensación y muchos querían saborear sus delicias.

Lo que no sabían quienes reservaron es que el popular restaurante no existía. En realidad, todo era un engaño: las fotos de la comida, el espacio, las reseñas que dejaba la gente que supuestamente había tenido una cena en el apetecido espacio de Londres. El restaurante no era más que el patio de entrada de la casa de Butler, el hombre tras la farsa.

El objetivo de Oobah, que es periodista, no era timar a nadie, solo hacía un experimento que le serviría de material para un reportaje que publicaría.

Con la estrategia, que desarrolló en siete meses, el propietario ficticio buscaba demostrar la gravedad del panorama de desinformación en internet. Además, quería averiguar por qué se toman por verdaderos los contenidos que viajan allí, confirmar que pocos comprueban la veracidad de las fuentes de información y cómo una mentira se difunde en el voz a voz de la web haciendo caer a los incautos navegantes.

Lo que hizo no es una novedad. Creer poco en las reseñas en línea de hoteles, restaurantes y productos es una advertencia de vieja data, ya que se ha corroborado que muchas no son ciertas. En algunos casos incluso son escritas por perfiles creados únicamente para eso: reseñar experiencias que no se han vivido.

El escritor Brad Tuttle lo constató hace algunos años en la revista Time: “Lo mejor para una empresa es aumentar sus calificaciones en línea. [...] Las críticas positivas atraen a los clientes y ayudan a obtener mejores resultados en las búsquedas en línea. Son tan importantes que se sabe que las empresas les sugieren a los empleados que las hagan y les pagan a extraños que, nunca han sido clientes, para poner cinco estrellas. Incluso sabotean a sus competidores publicando críticas duras y negativas”.

Esas acciones no se dan en algún mercado negro ni son ilegales. Según explica Time, hay páginas web como Freelancer.com que brindan opciones de teletrabajo en compañías que pagan por hacer reseñas falsas. Además, hay personas dedicadas a ese oficio que ofrecen sus servicios en Fiverr.com, desde solo 15 dólares (unos 45.000 pesos por cada reseña positiva).

Según lo que Oobah Butler publicó en el perfil de su falso restaurante en el portal de recomendaciones, The Shed había estado funcionando en privado durante años, pero a finales de 2017 decidió abrir sus puertas a locales y turistas interesados en degustar la gastronomía londinense.

Antes de hacerse visible, hubo asuntos por resolver, como el de las fotos del menú. Para ellas, Butler usó pastillas ambientadoras, crema de afeitar, huevos, café y diferentes ingredientes de fuera de la cocina para armar sus platos.

Butler había sido uno de esos personajes que escribía reseñas falsas en la misma página web en la que luego promocionaría su restaurante ficticio. Cuenta que le pagaban hasta diez euros (algo más de 30.000 pesos) por cada uno de esos comentarios. Él, entonces, aprovechó su experiencia y redactó opiniones de supuestos clientes que habían visitado The Shed. También les pidió a unos amigos que hicieran lo mismo.

Después de eso, según narra él en la revista Vice, las compañías empezaron a mandarle muestras gratuitas de sus productos, a enviarle hojas de vida para trabajar allí, recibió una oferta para trasladar el restaurante a una zona que prometía ser más próspera y una aerolínea australiana quería mostrar el lugar en la publicidad que la gente veía en sus aviones. A Butler no lo sorprendió nada de eso, sabía que el trabajo de reseñas falsas, si era bien hecho, terminaría posicionándolo.

El viejo dicho de “una mentira repetida mil veces se convierte en verdad” se le cumplió a este periodista de Londres y puso de nuevo en duda la veracidad de la información que circula en la red. Pero, sobre todo, generó preguntas como: ¿Internet nos engaña? ¿Qué tan fácilmente lo hace?