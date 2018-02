Los gladiadores de los videojuegos

En esa época, los aficionados a los videojuegos se reunían en los cibercafés, escenario de los primeros torneos. “Al principio, nos juntábamos por el placer de competir y ganar. Luego surgirían los torneos en los que el premio era un teclado o un ratón. Ni siquiera nos pagaban los viajes, así que íbamos casi siempre los mismos porque no todo el mundo podía permitírselo”, recuerda Jorge Sainz , que fue jugador semiprofesional y en la actualidad es director deportivo de Movistar Riders.

Según Newzoo, consultora de referencia en el sector del gaming, la audiencia global de deportes electrónicos ascendió en 2017 a 385 millones de espectadores. Los responsables de marketing encontraron respuesta a la martilleante pregunta: ¿cómo llegar a los millennials y nativos digitales que no consumen medios tradicionales? Et voilà!

El noruego Jørgen Elgåen, alias Hatrixx, hoy tiene 20 años, pero dejó su Trondheim natal a los 17 y los e-sports lo han llevado a las ligas de Estados Unidos, Turquía y ahora España. Para él, competidor de League of Legends, este es un trabajo a tiempo completo.

“Cuando termine esta etapa, porque nuestras carreras son cortas, probaré seguir en la industria. Ahora hay muchas opciones. Si no, mi plan B será trabajar como profesor o policía. No quiero un puesto de oficina, me gusta tener contacto directo con la gente”.

Hatrixx vive en un apartamento proporcionado por su club y todos los días, después de desayunar, hacer ejercicio y jugar “de forma individual”, se encamina al centro para comer con el resto de sus compañeros. Se define como un jugador agresivo y solo su estado de ánimo, reconoce, le juega malas pasadas.

“Me cuesta recuperarme de los malos resultados”. Su jornada de entrenamiento suele alargarse hasta las ocho o las nueve de la noche. Este régimen solo lo disfrutan los profesionales de League of Legends, el videojuego más jugado del mundo y el que presume del circuito competitivo más espectacular.