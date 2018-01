Así puede cambiar en Colombia la batería de su iPhone si está lento

En los últimos días de diciembre la compañía tecnológica Apple informó que, en vista de la polémica por la ralentización de algunos modelos de sus teléfonos, compensaría a los usuarios que tengan problema con el desempeño de sus equipos, a causa de la batería, con un descuento en la reposición de esta: de 79 dólares pasaría a 29.

Ese cambio ya puede hacerse en Colombia, así lo informó iShop, uno de las tiendas autorizadas por Apple en el país. Así, el usuario que crea que su iPhone está más lento, podrá acercarse y solicitar el cambio de la batería desde 100.000 pesos, un precio bajo comparado con el que normalmente tiene esta en Colombia, casi que el triple.

Pero tenga cuidado con las condiciones. Este cambio solo se puede hacer en iPhone 6 y en las referencias que han salido después de este. Asímismo, el equipo será sometido a un diagnóstico en el que se determinará si efectivamente es la batería la causa la disminución de su rendimiento.

Apple asegura que todas las baterías recargables se consumen y pierden efectividad con el envejecimiento de sus compuestos químicos. El paso del tiempo y el número de veces que se carga este componente, que usan todos los fabricantes de celulares, también provoca su deterioro,

Además, el modo en que se usa el teléfono inteligente también afecta al rendimiento de la batería a lo largo de su vida útil, por eso se deben tener ciertos cuidados con ella.

Para cambiar la batería de su iPhone tenga en cuenta, adicionalmente, que este no debe presentar ningún problema que impida la reparación de la batería, por ejemplo la pantalla rota, tampoco puede tener su carcaza deformada o golpeada o, presentar modificaciones no autorizadas por Apple, es decir, arreglos hechos por terceros no autorizados. “Los dispositivos que tengan este tipo de daños tendrán que repararse primero, y esto tiene un costo adicional”, explica iShop.

Si desea cambiar solo la batería puede ingresar a la página web www.ishopcolombia.com y solicitar una cita en la sede de esta tienda más cercana; el servicio está disponible a nivel nacional.