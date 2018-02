A ellos la moda tampoco los incomoda

Contexto de la Noticia

Clásico pero a la moda

Según Maite Cantero, coordinadora de investigación de moda en Inexmoda, el hombre clásico es el que más se tarda en adaptar las tendencias. A ellos les recomienda los jean amplios o estilo baggy. Si va a buscar una camisa pregunte por las de la tela conocida como seersucker, son clásicas y están de moda, funcionan para los días cálidos. En cuando a zapatos, el contraste de texturas y colores es una buena alternativa y puede optar por unos que tengan un negro mate y un negro brillante.

Se arriesgan pero se contienen

Entre los neoclásicos hay prendas que seguirán siendo tendencia este año, como las chaquetas de jean, pero esta vez, sin estampados, parches o tejidos, solo clásicas, cuenta la investigadora de Inexmoda. Los pantalones con rayas laterales “con contraste de materiales o de tonos”, dice Maite, también pueden añadirse a la lista de compras, igual que las bermudas, muy al estilo Call me by your name, la película nominada al Óscar. Y para los pies, el calzado deportivo y las botas militares tipo Dr. Martens, dice Rafael Mendoza, creador de Pardo.

los más atrevidos en la calle

El chalis, dice Rafael Mendoza, de la marca paisa Pardo, es la tela que está de moda, no solo para los vanguardistas, también para los neoclásicos. Los hombres que se identifican con este estilo pueden optar por las camisetas con grafías y las que tienen “cuello palmera”, señala Maite, que son las que usaba Charlie Sheen en Two and a half men. En el calzado, ya que son arriesgados, pueden usar unas sandalias trekking con prendas holgadas, jugar con la geometría de la ropa y su cuerpo.

