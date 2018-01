Así es: para su mamá era más fácil estar en forma

En 2017 la Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó que el número de obesos aumentó más del doble en 73 países desde 1980, provocando un fuerte incremento de las enfermedades vinculadas al sobrepeso. En 2015, 107,7 millones de niños y 603.7 millones de adultos sufrían de obesidad en el mundo, determinaron los autores de este trabajo publicado en la revista médica estadounidense New England Journal of Medicine. Aunque la incidencia de la obesidad en los niños es menor que en los adultos, su aumento ha sido más rápido en este periodo de 35 años, según los autores del informe. Se estima que cuatro millones de muertes en el mundo estuvieron vinculadas al sobrepeso en 2015, de las cuales 40 % correspondería a personas no consideradas obesas.