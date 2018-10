Así puede cuidar de su bienestar emocional

Steven Hayes

Doctor en psicología y profesor de la Universidad de Nevada

“La persona con pánico adoptó una postura con respecto al mundo en el que su ansiedad es su enemigo. Ella piensa que si solo consigue que la ansiedad disminuya, desaparezca, no ocurra con tanta intensidad, o al menos en ciertas situaciones, entonces las cosas serían mejores. De hecho, todo eso no es...

TEXTUALMENTE

¿Cómo enfrentar un ataque de pánico?

Steven Hayes

Doctor en psicología y profesor de la Universidad de Nevada

“La persona con pánico adoptó una postura con respecto al mundo en el que su ansiedad es su enemigo. Ella piensa que si solo consigue que la ansiedad disminuya, desaparezca, no ocurra con tanta intensidad, o al menos en ciertas situaciones, entonces las cosas serían mejores. De hecho, todo eso no es la solución al problema, es el problema. Ver la ansiedad como tu enemigo y pensar que la tienes que bajar, disminuir y desaparecer es una especie de proceso de autoinvalidación interna que te enredará aún más. En lugar de eso, lo que vamos a necesitar es permitir que tu historia traiga los pensamientos, sentimientos y recuerdos presentes, y mantenerlos atentos y compasivos en ese viaje. Las emociones son solo su historia provocada por el momento presente. Si ese es tu enemigo, entonces tu historia es tu enemigo. Si las sensaciones son tu enemigo, tu cuerpo es tu enemigo. Y si la memoria es tu enemigo, es mejor que tengas una forma de controlar tu mente de tal manera que nunca te recuerden las cosas que son dolorosas del pasado. Bueno, no existe tal cosa que sea saludable. Y la mayoría de las que la gente hace, que se les llaman psicopatológicas, son acciones poco sanas que las personas hacen cuando intentan cumplir esa agenda (autoinvalidarse). Si evita a las personas, evita que le presionen los botones, evita ir a lugares que puedan causarle ansiedad... Si consume drogas y alcohol, todos son métodos para tratar de subirse a esa agenda poco saludable. Así que le preguntaría: ¿Podríamos, en cambio, considerar que esta ansiedad es algo que puede ser importante, incluso puede ser significativo? Y es que ella dice algo sobre su historia y de esta manera podría aprender a verla de una manera más compasiva, acercar a su yo asustado, tratarse con cierta dignidad y mantenerse enfocados, en lugar de invalidarse. Mejor enfocarse en qué tipo de vida quieres vivir, conectando su significado y propósito. Este va a ser un viaje más rápido, más compasivo y más seguro que esas recomendaciones como ‘saque la ansiedad’, ‘relájese simplemente’ o eso de ‘saque la dudas sobre sí mismo’, ‘sea confiado y seguro’. Esto ayudará a entender que no se trata de ‘salir de ahí’, de ese lugar duro y no compasivo en el que, muchas personas con trastornos de ansiedad, nos quedamos”: Le dijo al portal newyorkino Big Think, encargado de entrevistar a grandes expertos.