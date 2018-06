¿Así que usted cree que no puede meditar?

Más que una importación barata de prácticas orientales, valorar los beneficios de la meditación se torna relevante ahora que se sabe que, a través del entrenamiento mental, “podemos siluetear nuestros cerebros de formas más beneficiosas; como si fuese un músculo podemos entrenar y modificar nuestros estilos cognitivos y emocionales”, según lo que argumenta Davidson en el documental Libera la mente (Free the mind, 2012).

La meditación puede cambiar la arquitectura del cerebro. Así como suena: la neuroplasticidad es un asunto que cada vez revela más de sus detalles y es estudiada por las neurociencias. No es casualidad que personajes vanguardistas, poderosos y famosos dediquen tiempo, de forma común, a entrenar la mente.

Las distintas formas de meditación que existen se muestran beneficiosas para enfrentar un mundo que parece cada vez más agitado, dice Laura Restrepo, psicóloga cognitiva de la Universidad Pontificia Bolivariana.

Luego de que el monje tibetano Thicht nahn han viajara por todo el mundo, relata Restrepo, este pensó en llevar a occidente sus tradiciones en forma rápida y con aplicación en la cotidianidad, teniendo en cuenta su “falta de tiempo”.

Es este monje el que crea el mindfulness, una práctica que traduce atención plena en el momento presente, un llamado a cultivar una habilidad humana: la atención.

Tanto el yoga como el mindfulness vienen de las tradiciones de meditación tibetanas, quienes como si fuesen deportistas entrenan, no para no distraerse sino para reconocer las distracciones y la divagación de la mente y siempre volver al foco atencional –la respiración, un sonido, mantra, una imagen o sensaciones corporales–, en el ahora.

Al divagar, Davidson y su equipo de trabajo, encontraron cómo se activaba una red neuronal, algo así como un circuito: el lóbulo temporal (memoria), el occipital (audición y sensaciones) y prefrontal (personalidad). Estas son precisamente las áreas que se relacionan con dolencias como la depresión, la ansiedad y el alzheimer.

Las pruebas que Davidson y otros investigadores como Jon Kabat-zinn, quien trabaja el mindfulness para reducir el estrés y el dolor crónico, han llevado a cabo, revelan que no importa cuán intenso sea el entrenamiento, siempre hay modificaciones.

No es una moda hippie, y si cree que usted no tiene tiempo para meditar o no se concentra lo suficiente, bien vale la pena que lo intente al menos en su forma exprés: el mindfulness .