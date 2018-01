Esta es la razón por la que hoy es el día más triste del año

Sin embargo, hay quienes debaten la fórmula de Cliff Arnall y aseguran que no se trata más que de una estrategia publicitaria del psicólogo y que esta no tiene ningún soporte científico. Algunos han salido incluso a desmentirlo, como el investigador Arthur Stone y sus colegas, quienes publicaron en la revista Journal of Personality and Social Psychology el artículo: Prospective and cross-sectional mood reports offer no evidence of a “blue Monday” phenomenon.

El informe, básicamente señala que no existe el Blue Monday. “A pesar de las creencias globales sobre lo pésimos que son los lunes, concluimos que esta creencia debería, en general, ser abandonada”, dijeron los investigadores. “La percepción de Blue Mondays es probable que prevalezca debido al contraste extremo en el estado de ánimo de domingo a lunes, a pesar de que no hay una diferencia real en el estado de ánimo con martes, miércoles y jueves”.

Esta investigación hecha por Stone usó datos de la firma Gallup recopilados entre cerca de 340.000 estadounidenses en 2008, quienes fueron entrevistados durante ese año y una de las preguntas fue sobre su estado de ánimo el día anterior.

Pero si usted es de los que cree que sí, que este lunes es el más triste, que hubiera querido quedarse en su cama, con su familia, y tener una semana más para volver a la cotidianidad, podría necesitar algunos consejos, no solo para que este lunes sea más feliz, sino el resto del año.

En nuestra serie #2018SinExcusas recomendamos:

1. Suelte la obsesión por la felicidad

2. Prefiera decidir a reaccionar

3. El perdón no es moda, es necesario

4. Olvídese del qué dirán los demás

5. Sonría como primera reacción

6. Practique la atención plena en el día a día

7. Hable, desahóguese, no se trague todo

