Cinco famosos compartieron sus cartas para esta Navidad

La carta se hace despacio, con letra bonita, o por lo menos legible, para que el Niño Dios la entienda y no se pierda detalle de las peticiones. Además se escribe un resumen detallado de por qué se merecen esos regalos, se le cuenta del buen comportamiento que se ha tenido en el año y, si quiere, y para que no tenga remordimientos, le promete mejorar para la próxima Noche Buena. Unos la dejan en el pesebre, otros en el árbol. Luego, a esperar al Niño Dios. Esa costumbre no tiene fecha precisa de origen en este hemisferio en donde no se le escribe a Papá Noel. Aquí y en España la carta es para el bebé que está en el pesebre y que nace justo el 24 de diciembre a la medianoche. También conocido como Niño Jesús, es él quien llega con regalos a muchos hogares colombianos. Los presentadores Julieta Piñeres e Iván Lalinde, los actores Isabel Cristina Estrada y Julián Arango, y el músico de Pasabordo Jonathan Hernández nos compartieron sus cartas al Niño Dios. Volvieron a recordar su infancia. Unos a mano, otros con el teclado, estas son sus peticiones. ¿Y qué tal si escribe la suya? No todo son regalos. Los deseos para el próximo año también valen.

Julieta Piñeres

¡Querido Niño Dios! Te pido salud para mi hija, mi familia y para mí!! Que el tiempo, el amor, la alegría, la energía y el dinero me alcancen para todo lo que quiero. Gracias por el 2017! Julieta

Julián Arango

Querido niño Dios Este año quiero que me regales mucha SALUD y si se te enredan unos adidas ultraboost que vi en Amazon no me pongo bravo. Siempre tuyo Julián

Iván Lalinde

Niño Dios. Para el 2018 te pido que nos des salud, amor por montones, tranquilidad y sobre todo que nos des CLARIDAD a los colombianos a la hora de votar. Danos voluntad para que tengamos un país bonito, un país con buena onda, un país armonioso. En 2018 tenemos Mundial de fútbol, elecciones presidenciales, mucho para estar unidos. Por eso danos sabiduría, luz, paz. Y te invitamos porque aquí se pasa bueno!

Jonathan Hernández

Niño Jesús... Te doy gracias por todo lo que me has regalado, gracias por este año tan maravilloso. No quiero pedirte mucho, solo agradecerte por todo lo que haces por mí, por mi hermosa familia, por mi carrera y sobre todo por mi salud. Niño Jesús, te encomiendo el próximo año que viene y decreto solo abundancia y bienestar para todo los días venideros... Te amo Jesús!!!

Isabel Cristina Estrada

Querido Niño Dios: No te escribo desde que estaba chiquita, desde que escribirte era algo místico y mágico. ¡Gracias infinitas por la familia tan hermosa que tengo! Por los seres tan generosos y amorosos que me diste para que me acompañaran de por vida. Que afortunada me siento de tenerlos. Gracias por mi salud y por la salud de cada uno de ellos. A veces se nos olvida que la salud es el regalo más preciado de la vida. Gracias por todo lo bueno y lo no tan bueno que pasó este año. Una linda enseñanza de este 2017 fue que en las dificultades podemos encontrarnos las más lindas oportunidades, y que las alegrías podremos guardarlas para recrearlas en cualquier momento. Te pido que este 2018 venga cargado de mucha felicidad y amor. Isabel.