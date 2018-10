¿Se rapó Claudia Bahamón?

Hace dos días en su cuenta de Instagram, la modelo y presentadora colombiana Claudia Bahamón dudaba sobre cortarse el pelo o no: “Me lo corto, no me lo corto, me lo corto, no me lo corto”; sin embargo, se terminó decidiendo por el me lo corto. Aparentemente.

Bahamón sorprendió a sus dos millones de seguidores en la red social este domingo publicando un video en el que se le ve sin pelo. El clip se llama gratitud y ya sobrepasa las 500.000 vistas y los 4.000 comentarios, entre ellos hay palabras de algunos famosos, como Legarda, exparticipante de MasterChef Celebrity, “Clau, tienes un corazón gigante, te quiero mucho”, y Vicky Dávila, “qué especial eres. Qué mensaje más humano y real... gracias por lo que haces mi niña linda”.

La admiración de Legarda y de los seguidores que han dejado miles de mensajes nació a partir de las palabras de esperanza que Bahamón les dejó a las mujeres que han sido diagnosticadas con cáncer de seno, como una amiga suya, Elsa María Álvarez.

A Bahamón también le han dejado mensajes de admiración las actrices Ana María Trujillo y Maleja Restrepo, la cantante Greeicy Rendón, las presentadoras Laura Tobón, Milena López y Linda Palma, además de Daniela Ospina.

En el video publicado, Claudia se toca con sorpresa la “cabeza rapada” y al final aparecen sus dos hijos. El mensaje ha logrado sacar hasta lágrimas, según le han escrito distintas personas en la publicación. Así Claudia no se haya rapado realmente, porque es evidente que se trata de un trabajo profesional de maquillaje, logró tocar la sensibilidad de los usuarios de Instagram con sus palabras. Además lo confirma al final de otra foto: “Un respetuoso homenaje, no me he rapado, estoy sana. Los quiero y espero haber llegado al corazón”.