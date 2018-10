3 cocineros colombianos definen nuestra identidad culinaria

Charlie Otero

1. Me encanta el pipián, que es el guiso de maní con papa colorada que se utiliza para los tamales. Los preparé para la celebración del Día de la Independencia en la embajada de Colombia en Ghana y fue un éxito. La carantanta, el salpicón de baudilia, las sopas y tantos productos ricos, que por algo hacen de Popayán una capital gastronómica, según la Unesco. De la cocina India no conozco tanto; me gusta comer curry, pero en mi cocina solo utilizo ingredientes colombianos.

2. La fusión en cocina existe desde que un español llegó con huevo y carne, y los mezcló con productos indígenas. Sin embargo, no se puede hacer ningún tipo de innovación, en ningún arte o disciplina, si no se conoce sobre lo que se va a innovar. No se puede crear en cocina colombiana si no se tiene un estudio de ella; de sus técnicas y productos. Somos el segundo país más biodiverso del planeta y tenemos una despensa a la que va a acudir el mundo entero dentro de poco.

3. He sido un lector empedernido toda la vida y me encantan los autores nacionales. De hecho, Gabriel García Márquez ha inspirado algunos de mis platos y tuve la oportunidad de hacer una gira por Argelia y Marruecos, con la embajada de Colombia, donde el tema fue el autor. Los títulos de sus libros, personajes, momentos de su vida y espacios de sus obras fueron llevados a la gastronomía. Por ejemplo, hice un postre inspirado en Amaranta García, personaje de Cien años de soledad.

4. Sin estos eventos no habría una vitrina para mostrar qué estamos haciendo y qué queremos generar con la cocina del país. Acá se permite que las voces culinarias se reúnan para que el público en general y los estudiantes de cocina vean los avances de los fogones colombianos. Hace falta, también, que respetemos lo que se hace en la casa; al campesino, a los cultivadores pequeños y que apoyemos a quienes intentan mostrar lo mejor de Colombia a través de sus platos.