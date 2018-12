Claves para descansar plenamente en estas vacaciones

Diciembre es la época perfecta para desconectarse de la frenética necesidad de ser productivo todo el tiempo, de las preocupaciones y de los “qué pasaría si”, que, después de todo, son solo productos de su imaginación. Pero algunas veces el descanso parece ser visto como un enemigo, como lo contrario al trabajo o incluso como una pérdida de tiempo.

“Tengo pacientes para quienes las vacaciones son su peor enemigo”, dice Pedro Vélez, psicólogo clínico del Centro de psicología integral. Una de ellas es estudiante de medicina. Vélez la describe como “muy competente”. Es una de esos pacientes que maneja altos niveles de ansiedad y tiene algunos rasgos obsesivos de personalidad.

El psicólogo explica que este tipo de personas requieren una activación fisiológica también alta “y el trabajo es una de las formas en que sacian esa necesidad”.

A esta médica en formación, que además estudió en un colegio sobre el que Vélez se refiere como “conductual y de una disciplina muy estricta”, se le atraviesan ideas recurrentes de inutilidad que derivan en rumiar pensamientos en los que ella se considera incapaz. Todavía, aunque algunos ya se han ido. Uno de ellos se presentaba cuando dormía hasta el mediodía. Si bien le encanta pernoctar, se sentía terrible por haber “perdido” la mañana.

Con frecuenta piensa que no está haciendo lo que debe y las vacaciones le detonan fuertes crisis de ansiedad con ataques de pánico, precisamente por la zozobra que le representa no estar haciendo nada, lo que la hace sentir inútil. “Un asunto de cuidado, pues estas crisis señalan un riesgo que puede llevar a episodios depresivos”, aclara el especialista.

Parece paradójico. El tiempo de recuperación y las actividades divertidas son necesarias. “Sin algún tipo de alivio del estrés, nos autodestruiríamos”, señala Alex Soojung-Kim Pang, doctor en historia y sociología de las ciencias, en su libro Rest: why you get more done when you work less (Descanse: por qué hace más cuando trabaja menos).

El descanso no es un regalo ni un premio por haber hecho las cosas bien, precisa Vélez. Y en algunos casos se requiere disciplina para descansar.