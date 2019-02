Tenga en cuenta estos consejos si quiere adoptar una mascota

Son como un despertador, aunque no vienen con botón de pausa: a las 6:00 de la mañana (los hay más madrugadores) van a maullar o a ladrar. La manera de apagarlos es pararse de la cama y sacarlos a la calle (en el caso de un perro) o darle comida si es un gato. Ahí van a estar, todos los días, aunque los domingos pueden ser condescendientes: las 7:00 les parece mejor.

Porque cuando lo levanten o llegue en la noche y le muevan la cola, mientras cocina o lee, ahí van a estar. Tal vez con unos latidos de recibimiento o sentándose en el teclado de su computador mientras trabaja (para que no trabaje). Así son esos animales que serán parte de su entorno más cercano. Todo el día.

“La familia ha sufrido muchos cambios en la etapa posmoderna y existen diferentes tipologías, entre ellas las que tienen mascotas. Es la nueva concepción de los sujetos de sentir que tienen aprecio, lealtad y compañía en un animal que brinda esa satisfacción y espacio emocional con menor responsabilidad que tener un hijo”, manifiesta la psicóloga María Victoria Palacio, docente de la Universidad de Envigado.

Solo que sí es una responsabilidad, y antes de tener una debería pensar si está preparado, porque es un ser vivo y no un regalo para devolver si no se amañó con ella. “Es un compromiso para muchos años. Generalmente toca verlos morir, entonces uno será, posiblemente, su acompañante para toda la vida. Los animales son una felicidad y un amor incondicional que muchas veces no ofrecen los humanos”, señala Nora de Vallejo, miembro de la junta directiva de la Sociedad Protectora de animales.