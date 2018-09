Deje a su amigo secreto con ganas de repetir

Los días previos al descubrimiento del juego de amigo secreto lo pueden poner en dos situaciones: una de felicidad porque le encanta esa persona que escogió al azar y ya sabe qué le va a regalar; o una de angustia porque no tiene ni idea qué le va a comprar porque no sabe nada sobre sus gustos. Las personas que están pasando por la segunda deben estar preguntándoles a otros que conozcan a su amigo secreto sugerencias de obsequios.

Usted puede concluir bien esta actividad y quedar como un rey o una reina, sobre todo si no fue tan bueno con las endulzadas.

Según el último estudio de Épica, compañía dedicada a la predicción a través de inteligencia artificial (AI por sus siglas en inglés), las mujeres invertirán más tiempo que ellos en este mes de amor amistad buscando el regalo de su pareja, amigo o compañero de oficina.

La investigación señala que las colombianas van a pasar 17,5 horas aproximadamente realizando las búsquedas del regalo, mientras que los hombres solo 2.3.

¿Y qué van a comprar? El estudio de Epica dice que joyas, flores y salidas a restaurantes están entre lo más buscado por la gente.

Una encuesta realizada por Fenalco en 2017, dio como resultado que el 81 % de las personas respondió afirmativamente a la pregunta de si celebrarían el Día del amor y la amistad, ese dato fue un 8 % menor que en 2016.

La misma investigación concluyó que la gente prefiere comprarle un regalo a su pareja (50 %), y después a su amigo secreto (35 %), señalando que “persiste la costumbre de jugar al amigo secreto, al tiempo que sube la compra de detalles para la pareja”.

Ropa y calzado es lo que más esperaban regalar el año pasado: un 25.3 % de los encuestados iba a optar por esta categoría; detrás estaban: invitación a comer (21 %), chocolates o dulces ( 19.1 %), bisutería y joyería ( 12.3 %), cosméticos (11.6 %), licores (10.6 %), tecnología (8.9 %), tarjetas (8.1 %), flores (6.5 %), viajes y pasajes 85.8 %) y peluches (3.0).

El regalo, en general, es barato, pues según la encuesta realizada por Fenalco en 2017, el 41 % de las personas pensaba invertir menos de 50.000 pesos, mientras que el 27 % esperaba gastar entre 50.000 y 100.000.

Para este año la tendencia no cambiará mucho. Por esa razón, Julio Arango Restrepo, del taller creativo @encuadrarte, una libreta sería un muy buen regalo, pues en general el juego del amigo secreto se realiza en espacios como la oficina o la universidad y, en ese sentido, quienes participan tienen cosas para anotar. “Nunca está de más tener una, y dependiendo del regalo se puede escoger el estilo”, señala Arango.

Julio también destaca una mochila como un buen obsequio “porque son básicas para llevar nuestras cosas”.

¿Café como regalo? Sí, y si es de origen colombiano mejor, así se apoya a los caficultores del país, dice; pero antes de comprarlo asegúrese de que su amigo secreto disfruta de la bebida. La bolsa del producto puede estar acompañada de una taza de cerámica, un termo que guarde la temperatura o una prensa francesa. Cualquiera de esas opciones sería un buen complemento.

Lo que no recomienda el representante de @encuadrarte es, definitivamente, ropa ya que es difícil atinar con las preferencias de quien recibirá el obsequio. Igual considera mejor evitar los regalos muy personales.

Entre lo que tal vez le generaría una mala cara a su amigo secreto están: los perfumes, los libros, los accesorios. Si no lo conoce bien, evite darlos. “La pelirroja”, de la empresa Ideas de una pelirroja especializada en obsequios personales y corporativos, sugiere que se den experiencias. Según ella, regalar, por ejemplo, algo que le permita al amigo secreto compartir con una persona cercana, por ejemplo, un bono para un restaurante. “Entregar un momento es un buen obsequio”, dice ella.

Si de casualidad le tocó un amigo secreto que conoce bastante, es la oportunidad de innovar y realizar, por ejemplo, un álbum de fotografías en las que estén juntos; “es un regalo muy emocional”.

Así que creativo o no, asegúrese de que su amigo quede con una sonrisa de verdad y no de las que se fingen cuando algo no convence pero hay que agradecer