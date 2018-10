Desconecte a su hijo de la tableta y el celular

Después de la escuela, Sophia Fiallo, que tiene nueve años, se vuelve a encontrar con algunos de sus compañeros de clase del Sunset Park Elementary en Miami, pero no van a alguno de los parques de la zona de Kendall ni se ven en la casa de alguno de ellos: se citan en internet.

Allí, en una aplicación llamada Roblox, un juego multijugador, cada usuario crea un mundo virtual y es un avatar, el de Sophia se llama Nana33222, un personaje que se divierte, a veces, siendo una princesa.

Su mamá, Yaneth Fiallo, le ha establecido un límite al tiempo que le dedica a Roblox o a la tableta en general. Lo hace intuitivamente, pero, si quisiera hacerlo con ayuda tecnológica, ya cuenta con una herramienta que le sería útil, se llama Screen Time, y Apple la incluyó en la más reciente actualización de su sistema operativo, iOS 12.

Usándola, los padres podrán conocer la actividad de sus hijos en sus dispositivos iOS (iPad o iPhone), para identificar a qué se dedican cuando usan los equipos y así gestionar y poner normas con la opción App Limits.

“Incluimos los controles parentales por primera vez en el iPhone en 2008, y nuestro equipo ha dedicado un gran esfuerzo durante estos años para añadir prestaciones que ayuden a los padres a gestionar el contenido al que acceden sus chicos”, declaró Craig Federighi, vicepresidente sénior de Software Engineering de la compañía de la manzana.

Entonces, el padre o la madre, quien decida ser el gestor del grupo familiar, accede a su Apple Id y desde ahí configura qué miembros harán parte y, si hay menores de 13 años, le crean un ID para limitar el contenido en sus dispositivos.

“Permite programar un periodo de tiempo durante el cual el niño no podrá utilizar el dispositivo, por ejemplo, a la hora de dormir. No se mostrarán las notificaciones de las apps y estas aparecerán marcadas para indicar que no está permitido su uso. Los padres pueden elegir qué apps concretas, como teléfono o libros, estén siempre disponibles”, señaló la compañía en un comunicado.

Además de Roblox, en el que no solo se encuentra con sus amigos del colegio, sino también con los que consiguió en la catequesis, Sophia usa YouTube Kids (versión junior de la plataforma de video), Musically (app para grabar videos con canciones de moda) y algunas aplicaciones que en la escuela le han sugerido sus profesores como Reflex Math, “en la que un conejo, un cangrejo y un oso te ponen a jugar para aprender matemáticas”.

Además, utiliza Myon, “esa me fascina”, dice Sophia, “es para leer libros. Te lo narra como un robot y tú sigues la lectura; cuando lo terminas te hacen preguntas”.

Yaneth cuenta que desde que Sophia tenía unos cuatro años le restringieron el uso de pantallas, no solo las de los dispositivos móviles, también las de televisión. “La primera vez que vio TV tenía apenas 18 meses y eran programas de canales infantiles. A medida que ha ido creciendo ha podido pasar más tiempo y casi siempre que ve TV está acompañada por mí o por el papá”.

Así fue con el TV, porque con la tableta la experiencia ha sido distinta. Hasta hace dos años no le permitían usarla durante la semana, solo los sábados y domingos, y con horarios restringidos, lo máximo que Sophía tenía el aparato en sus manos eran dos horas. Ahora sí lo usa en semana, pero solo para actividades de la escuela que son extraclase.