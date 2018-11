¿Hoy es el día del hombre? Sí, acá se lo explicamos

Cada 19 de noviembre se celebra el Día Internacional del Hombre (DIH), establecido en 1992 por Thomas Oaster,​ profesor de la Universidad de Missouri-Kansas, y popularizado desde el año 1999,​ cuando comienza a ser observado internacionalmente. Aunque no ha sido tan popular, esta fecha promueve la salud y el bienestar de los hombres, las mejores relaciones de género y los modelos masculinos positivos. De hecho, para algunos, también es una excelente oportunidad para que los hombres hagan su parte contra la desigualdad de género y expongan elementos de un patriarcado que también los afecta negativamente a ellos.

Michael Kaufman y Gary Barker, dos doctores en educación, manifestaron en The Huffington Post que esta fecha es redundante porque “365 días del año son días del hombre”. En todo el mundo, las mujeres son el sexo más oprimido, desde la falta de derechos humanos básicos como el de la educación hasta el sufrimiento como las víctimas más comunes de la violencia doméstica y los abusos sexuales.

Pero el día no debería reafirmar esta situación. Ingeborg Breines, directora del Programa Mujeres y Cultura de Paz (Women and Culture of Peace Programme) de Unesco, apoyó la iniciativa de elegir un día internacional para el varón, la consideró “una excelente idea que proporcionará un poco de equilibrio entre géneros”​ y se mostró interesada en cooperar. También otros organismos dependientes de la ONU, como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) lo tienen en cuenta y organizan actividades.

Aunque los temas de la agenda de esta fecha son considerados válidos pues una cultura de silencio rodea a los hombres. En la mayoría de los lugares, todavía se considera inapropiado y no masculino llorar. Según el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), el 79 por ciento de todos los suicidios en los Estados Unidos son cometidos por hombres. Las investigaciones han demostrado constantemente que es menos probable que los hombres le cuenten a alguien cuando son víctimas de violación o violencia doméstica. Los hombres también tienen una probabilidad significativamente menor de buscar ayuda con la depresión y otros problemas de salud mental, y un 24 por ciento menos probabilidades de visitar a un médico.

Que esta fecha sirva entonces para recordar que hay hombres que también padecen efectos negativos del patriarcado. Estudios globales como los de la Oficina de Naciones Unidas para el Crimen y las Drogas (UNODC), los hombres tienen 10 veces más probabilidades de terminar en la cárcel, tres veces más probabilidades de terminar sin familia y tres veces más probabilidades de ser asesinados, son el 80 por ciento de las víctimas de homicidio en todo el mundo.

Tal vez muchos hombres estén ciegos a su propio privilegio y estatus en sus culturas, sin embargo, ellos también merecen justicia y protección. Y es importante reconocer que es poco probable que se vuelvan más conscientes de sí mismos, compasivos y reflexivos si están atrapados en los estereotipos normativos de género.