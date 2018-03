¿Contrataría a un empleado que rompe los moldes?

Contexto de la Noticia

En un minuto la discapacidad cognitiva

Es una sombrilla muy amplia, que abarca a las personas que tienen limitaciones en sus habilidades intelectuales (como planificar, solucionar problemas y aprender con rapidez), dificultades para desempeñarse en la vida cotidiana (como bañarse, vestirse y comer solo) y menos habilidades para relacionarse. No es un castigo divino ni tampoco una enfermedad. Es una condición que puede tener origen genético, como el Síndrome de Down. Otras veces, aparece por causas ambientales como la contaminación o al nacer, por ejemplo, si el cordón umbilical asfixia al bebé o el niño sufre una contusión.

cinco sobre cinco

“Yo quiero a mi jefa”, dice Víctor Daniel Jojoa Tobón, de 17 años, ante el asombro de quienes lo escuchan. Desde noviembre pasado trabaja en la compañía de financiamiento Tuya. Archiva facturas, organiza carpetas, las mete en el sistema y aprende, al ritmo y a la manera en que su autismo leve lo permite. Es feliz, no duda cuando se lo preguntan. Su jefe, Ana Lucía, también lo quiere. Dice que la empresa está en deuda con él. En la evaluación de desempeño le puso una calificación de cinco sobre cinco. “Es juicioso y responsable –interviene Estefani Estrada, la preparadora laboral de Best Buddies que lo acompaña–. Le asignaron unas funciones, pero las termina tan rápido que ya piensa con qué otras cosas puede apoyar”. Incluso pidieron que lo entrenen en Excel y dicción para que al finalizar la práctica, este 24 de agosto, lo contraten directamente. Mientras tanto, Víctor sigue sus estudios en el Sena como auxiliar de apoyo logístico y eventos empresariales, y los sábados valida el bachillerato. Le va bien en arte y aunque no le gustan las matemáticas, lo intenta.

No hay dos tazas de café iguales

Preparar un buen espresso es cuestión de precisión y mucha práctica. La clave está en la justa medida de sus ingredientes: 5 gramos de café si lo quiere suave o 7 para uno más fuerte. Cuatro onzas de agua caliente, a punto de hervir, no más porque queda aguado. Eso lo sabe Juan Guillermo Correa Carmona, de 29 años; desde hace tres trabaja como técnico en la tienda de Juan Valdez de El Poblado. “Me va súper bien con la máquina de espressos”, dice con orgullo. En 2017 quedó segundo en el Campeonato Baristas del Alma, entre 24 competidores con alguna discapacidad cognitiva: Juan tiene síndrome de Down leve. “Le di un toque frutal a la bebida con notas de jugo de naranja, marañón y frutos secos”, explica. Mezcló un café del Huila con uno del Tolima y los jurados premiaron su arrojo. Siempre inquieto, también ha sido futbolista y nadador de alto rendimiento, hace un mes combina su jornada de trabajo con clases de fotografía en el Cesde. Le encanta la idea de jugar con la luz y poner las imágenes en movimiento. Sueña con ser fotógrafo o cineasta, quizás, las dos cosas.

Cuestión de paciencia

Valeria Tabares Rojas nació con una discapacidad cognitiva que se asocia a una paraplejía. Los médicos dijeron que sería un vegetal, que no iba a hablar y menos a caminar. Se equivocaron. Hoy ella, de 21 años, habla, camina, estudia, trabaja y tiene una pila de sueños. Se forma en el Sena desde agosto del año pasado y es empleada de IQ Electronics. A diario hace el inventario de los módems –unas cajas inmensas, así las describe– y verifica que tengan cargadores, controles y cables. Lo que más le gusta es hacer conteos. Aún recuerda su primer día en la oficina, tenía miedo. “Estuve en un lugar en el que me rechazaron, pero aquí fue diferente. A los pocos días conocí mucha gente y fue chévere, ya me quieren mucho”. Le gusta aprender pero no ve su futuro entre equipos y accesorios electrónicos. Quiere ser profesora para personas con discapacidad. Ya probó suerte cuidando unos niños y está convencida de que su don es la paciencia. Mientras andaba pendiente de uno de los chicos, otro intentaba volarse, el de la esquina le pegaba al compañero de puesto y el de más allá, se comía la lonchera de un despistado. Ella no perdió la calma.

Con energía de sobra

Nació con tres y no con dos copias de su cromosoma 21, como es habitual. ¿Y qué? A Carlos Santiago Moreno Alemay poco le interesa hablar del síndrome de Down. No lo hace especial, en cambio sí su determinación de cumplir lo que se propone, su disciplina. “Llueva, haga calor, así esté cansado o tenga sueño, no me detengo, sigo adelante”, dice. Tiene 35 años, un título del Sena de auxiliar de docente, es miembro del grupo Scout 172 Amazonas, practica natación y taekwondo, le encanta cocinar pasta –sueña con ser chef– y está en la corporación Artesas. Ahí no terminan sus actividades, hace más de diez años es actor del colectivo de teatro El Grupo y ha participado en obras como Romeo y Julieta, El Juicio de Paris, Alicia: el musical y, la más reciente, una adaptación de Cien años de soledad. Tiene energía de sobra, también busca empleo. Quiere trabajar en administración o en logística. Es seguro, sus padres le inculcaron la independencia. “Puedo hacer todo lo que quiera, no soy un niño, soy un joven con talento”, insiste. Por eso no teme presentarse a una entrevista laboral. Bromea al respecto. No entiende porque preguntan, “¿quiere trabajar?”. “Claro –él responde– Si no, no estaría en la entrevista”.

Cosas que no caben en la cabeza

Me quieren agitar, me incitan a gritar, soy como una roca, palabras no me tocan, adentro hay un volcán, que pronto va a estallar, yo quiero estar tranquilo... canta, una y otra vez, Emanuel Martínez García, de 26 años, con discapacidad intelectual moderada. Y no es que tenga una particular predilección por el rock en español, ese que estalló en los 80. También escucha vallenato, salsa, reguetón, rancheras y música antioqueña. Es su pasión, incluso usa una camiseta negra con ese mensaje, y toca varios instrumentos, el tambor, la tambora y los bongos. Perdió la cuenta de los que sabe interpretar. En los ires y venires de sus recuerdos la canción de los Enanitos Verdes es la única que no se borra. Tan caprichosa es su memoria que a veces lo confunde, le causa dificultades en sus clases en la Corporación Artesas y en el Sena, y otras le permite saber exactamente el día de la semana en que cayó cualquier fecha del año y predecir en qué día será. No solo es una caja de música sino también una especie de calendario humano. “Ave María, unos tenemos dificultades para algunas cosas y para otras no, no hay diferencias”, responde cuando le mencionan la palabra discapacidad. Esa no cabe en su cabeza.

de su puño y letra