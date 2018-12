¿Duerme mal? No solo culpe a su colchón

En el caso de Alicia Restrepo , el sueño no era lo suyo, dice. “No se me daba bien”. En este noviembre su mamá se pensionó y decidió renovar algunas cosas de la casa. Empezó por ese objeto que va en la cama, tanto el de Alicia como el de su hermana, quienes dormían en ellos desde que eran niñas, hace unos 10 años.

Investigaciones como la que se reseña en la Radiografía de este artículo no han encontrado esa relación que sugieren algunos.

Y Duque insiste: “Para dormir lo que se requiere es oscuridad, silencio y comodidad”, y al consultársele por el caso de Daniela y Alicia dijo con desconfianza: “No es el colchón”. Agregó que seguramente están disfrutando de la nueva comodidad, pero eso no excluye otras condiciones necesarias para mejorar el sueño.

El médico que además hace parte de los grupos de investigación Physis y Neurociencias de Antioquia precisa que “hay necesidades variadas dependiendo de cada persona. Algunas necesitan un colchón duro, semi-duro, blando, pero no tiene que tener resortes. La comodidad es relativa. Una colchoneta es cómoda para mí, por ejemplo, y esta situación de no tener resortes no empeora ninguna condición previa en la columna. No todos tienen plata para resortes e igual duermen bien”.

Así que lo importante es que revise sus condiciones y su comodidad, qué es lo que necesita usted para sentirse mejor. Puede ser el colchón, pero también ese reloj que suena pasito o esa línea de luz que entra por la ventana. Es un tema personal e individual, a las que se les suma las de higiene del sueño.