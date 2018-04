La peluda competencia de las Kardashians

A Kim, Kourtney y Khloé, las que llevan el apellido Kardashian, les salió competencia. El apellido es parecido, Kattarshians; tienen una mansión, aunque no tan grande y lujosa y, a diferencia de las hermanas más populares de Hollywood, viven todos juntos.

A los Kattarshians no se les ve en alfombras rojas, visitando programas de entrevistas o rodeados de paparazzis, en general están en sus camas, haciendo pereza, en una pequeña bañera, en el patio o afilando sus uñas en un rascador. Los Kattarshians son gatos, los primeros en tener un reality TV con transmisión las 24 horas del día, y usted puede verlo.

Su programa tiene un nombre similar al de las hijas de Kris Jenner y su exesposo Robert Kardashian: Keeping up with the Kattarshians y fue creado, según la revista Vice, por la productora Inga Lind Karlsdóttir, quien le aseguró al medio que muchos se burlaron de la idea de un programa de televisión protagonizado por gatos, pero ahora es todo un éxito. Su propósito es que los islandeses se antojen de adoptar uno de los felinos y le den un hogar con mucho amor.

En el reality de cámaras ocultas en una casa para gatos solo participan cuatro mininos, todos hacen parte de un refugio para animales de Islandia. Y en la medida en que los adoptan, rotan.

A diferencia de las Kardashians que viven en Hollywood, el que llegue a la casa esperando que lo adopten se convierte en un nuevo Kattarshian, cualquiera puede ser de esta familia gatuna. “Miau, nos hemos mudado de la casa, ya que era demasiado pequeña para nosotros. Nuestras nuevas familias, que nos adoptarán, no pueden esperar para conocernos y publicaremos fotos de nosotros con ellos tan pronto como tomemos su hogar. Hoy los nuevos gatitos se mudarán, así que estén atentos”, publicaron Alvia, Hr. Hnetusmjör (Sr. mantequilla de maní), Jói Pé (Joey P) y KRÓLI (Crowlee), unos Kattarshians que acaban de irse para darles lugar a otros.

“Nos alegra invitar a una nueva y peluda familia a la casa de los Kattarshians! Ya sabes lo que dicen: mientras más [seamos], más felices y más desordenados [seremos]...”, publicó la web del reality cuando se fue ese grupo.

En un comienzo, la kim de este reality se llamaba Eliza, la describían como la reina de la casa Kattarshian. Sin embargo, una nueva está por ser nombrada. Eliza, la primera dama de Iceland, como la llamaban, está ahora viviendo con una familia amante de los gatos. Eso publicó el perfil en Facebook del programa.

El reality se ve en todo el mundo por medio de YouTube. Las cifras de visualización aún no se conocen, pero según le dijo Inga Lind a Vice, ha tenido un tráfico altísimo. A esta hora los mininos descansan en sus camas. Parece que en la casa Kattarshian no hay tanto drama, pero sí muchas ganas de jugar, de dormir y de comer.