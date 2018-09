La reivindicación del silencio

Un estudio de 2013, publicado en ReserchGate, señala un particular efecto del silencio.

La investigación, titulada Is silence golden? Effects of auditory stimuli and their absence on adult hippocampal neurogenesis, indagó sobre cómo el ruido afecta la generación de neuronas nuevas en el hipocampo.

Los investigadores hallaron que, si bien los estímulos sonoros (entre los que incluían la Sonata para dos pianos en Re, de Mozart) funcionaban bien, solo el silencio permaneció asociado con un mayor número de células marcadas por los investigadores.