Planes para hacer en Medellín este fin de semana octubre 2018

El Teatro Metropolitano de

Medellín recibirá el 27 de octubre a las 6:00 de la tarde, Pixar en concierto y la Orquesta Filarmónica de Medellín, que realizarán esta mezcla entre el cine digital y la música orquestal de las películas más reconocidas de Disney. Entre ellas está Brave, Up, Cars, Toy Story, The Incredibles, Monsters,

INC, Wall-e.

Valor: De $40.000 a $90.000 y

Informes: 262 55 00 ext. 106