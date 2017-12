Deje de criticarse y enamórese de su cuerpo este 2018

En los últimos 35 años, el tipo de cuerpo ideal, especialmente prevalente en las imágenes de los medios, se ha vuelto prácticamente inalcanzable para la mayoría de las personas. Por esto tal vez muchos de nosotros nos comprometemos a trabajar más duro para estar saludables, perder peso o comer más verduras; y esas promesas aparecen con más fuerza por estas épocas.

En el caso de los estadounidenses, una encuesta de Nielsen mostró que alrededor de un tercio de ellos resolvió deshacerse de algunos kilos de más y remodelar sus cuerpos. Un informe de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (2016), indicó que al año se practican unos 20 millones de procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos con fines estéticos en el mundo.

En cuanto a Colombia, nuestro país está entre los diez países donde más cirugías plásticas se realizan en el mundo, con 1.000 operaciones al día según el mismo informe.

Este tema preocupa a gobiernos y profesionales de la salud y de la salud mental. Por esto, Pamela Keel, profesora de psicología de la Universidad Estatal de Florida, propone a través de un comunicado de su universidad, tener una mejor resolución para fin de año: perder los pensamientos críticos sobre su cuerpo.

Su equipo de investigación ha probado un nuevo programa que fomenta la aceptación del cuerpo y ha visto resultados espectaculares.

“Considera lo que realmente te hará más feliz y más saludable en 2018: ¿perder 5 kilos o perder actitudes dañinas sobre su cuerpo?” Keel interpela en su comunicado.

Esta investigadora ha pasado su carrera estudiando los problemas de imagen corporal, particularmente en relación con los trastornos alimentarios y los resultados no son alentadores. La insatisfacción corporal en la cultura contemporánea, según dice el profesor Ricardo Andrade, psicólogo de la Universidad de Antioquia, es un problema omnipresente, especialmente entre las mujeres jóvenes.

Teniendo en cuenta, además que, el 56% de los colombianos padece de sobrepeso según la última encuesta nutricional Encuesta Nacional de Situación Nutricional 2015, eso crea un desajuste entre la realidad y los tipos de cuerpos vistos en los medios.

“Hay una gran brecha entre lo que se nos muestra como ideal, a qué aspirar y dónde estamos realmente como población”, dico Keel. “Eso hace que las personas se sientan mal consigo mismas y, desafortunadamente, sentirse mal acerca de su cuerpo en realidad no motiva a una persona a seguir un comportamiento saludable”.

Admire su cuerpo de manera funcional

La norteamericana ha documentado estrategias para ayudar a las personas a sentirse mejor consigo mismas. Las ideas provienen de un programa de intervención llamado The Body Project desarrollado por Eric Stice, investigador principal del Oregon Research Institute y la profesora Carolyn Becker de la Trinity University en Texas. Fue diseñado para reducir el riesgo de trastornos alimentarios y mala imagen corporal. Keel y la estudiante de doctorado Tiffany Brown adaptaron el programa para hombres.

Un ejercicio llamado exposición al espejo puede inicialmente sentirse incómodo, pero le indica a la persona que se pare delante de un espejo de cuerpo entero con poca o ninguna ropa e identifique rasgos corporales específicos que sean buenos. La alabanza puede enfocarse en la función del cuerpo.

“Dígase: ‘Realmente aprecio la forma en que mis piernas me llevan a donde sea que necesite ir’”, dijo Keel. “Todos los días, sin excepción, me sacan de la cama, del auto, suben las escaleras y entran a la oficina. No tengo que preocuparme por caminar”. Puede ser ese tipo de apreciación funcional de lo que tu cuerpo hace por ti.

O aprecie la apariencia de una característica de su cuerpo como la piel o la forma de los hombros o el cuello. Si hay algo sobre usted que le guste, la propuesta de la psicóloga es dedicarle tiempo a enfocarte en ello.

Las estrategias han funcionado en estudios dirigidos por Keel y otros investigadores. Este enfoque, al centrarse en las cosas positivas en lugar de destacar las negativas, ayuda a transformar los sentimientos de las personas sobre sus cuerpos.

La intervención emplea los principios psicológicos básicos de la teoría de la disonancia cognitiva: hacer lo contrario de una actitud negativa. Cuando las acciones se oponen a la mentalidad interna, dijo Keel, la forma más fácil de resolver ese choque psicológico es cambiar la actitud.

“Si se comporta de manera consistente hacia el exterior de una manera que refuerce la apreciación y la aceptación de su cuerpo, entonces esas acciones eventualmente lo llevarán a un punto en el que realmente se sienta de esa manera”, dijo Keel.

Otro ejercicio alienta a las personas que luchan con la aceptación del cuerpo a ceder ante actividades específicas que evitan, como no ir a nadar a piscinas o no usar pantalones cortos cuando hace calor,

“La mayoría de las personas experimentan una sensación de libertad cuando se dan cuenta de que no pasa nada malo si usan un traje de baño o unos pantalones cortos en público: todos están completamente de acuerdo. Esto refuerza la aceptación del cuerpo a través de la experiencia”.

Keel dijo que la investigación ha encontrado repetidamente que las estrategias funcionan, y los beneficios a menudo van más allá de la mejora de la imagen corporal.

“Resulta que descartar esos ideales corporales inalcanzables también mejora su estado de ánimo, su autoestima, reduce los comportamientos alimentarios desordenados y puede reducir el riesgo de conductas autodestructivas”, dijo Keel. “Todo tipo de cosas mejoran como resultado de sentirse mejor con tu cuerpo”.

La investigadora concluye que cuando las personas se sienten bien con sus cuerpos, es más probable que se cuiden mejor a sí mismos en lugar de tratar sus cuerpos como un enemigo, o peor aún, como un objeto, y reitera que: “Esa es una razón poderosa para repensar el tipo de resoluciones de Año Nuevo que hacemos para 2018”.