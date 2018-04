Entre perros y gatos se entienden

Perros en celebraciones de cumpleaños de otros perros comiendo torta perruna. Gatos con gorros de piñata posando con sus cuidadores, muchos a regañadientes y sin invitados a la fiesta. De todo se ve en redes sociales, sobre todo si de mascotas se trata, pues cada pose, juego, cara o movimiento puede terminar en una foto que da más likes que las de sus propios amos.

Así como likes, estas publicaciones generan comentarios, uno de ellos pueden ser tres emojis con ojos de corazón, y otro un regaño en el que se señale que las mascotas no deben humanizarse.

¿Está bien o mal celebrarles el cumpleaños’? Esa y otras dudas responden dos expertos: Mark Lee y Luisa Ramos.

Como un apasionado por los perros que se dedica a cambiar vidas con ellos se describe Mark Lee, quien se ha dado a conocer en el país por sus apariciones en la televisión hablando de su experiencia con los canes.

Luisa es etóloga y nutricionista felina y, según ella, dedica su vida a cuidar y rescatar gatos.

¿Se deben humanizar las mascotas? Celebrarles el cumpleaños, decirles hijo o niño, ponerles ropa...

M: “No estoy de acuerdo con la humanización. Los perros tienen una esencia, una genética y una naturaleza y hay que formarlos teniendo en cuenta esa diferencia para tener el equilibrio necesario en la relación que creamos con ellos. Eso no te exime de ser cariñoso y retroalimentar de mucho amor a tu mascota”.

L: “Si eso se hace pueden desarrollar problemas de comportamiento porque no son aptos para vestirlos. Los gatos tienen pelaje, a menos que sea un gato sin pelo y que vive en climas muy fríos, en ese caso sí hay que abrigarlos; pero en general no es recomendable ponerles ropa porque los hacemos perder su identidad y les generamos una confusión psicológica, de esa forma se provocarían problemas de comportamiento, por ejemplo: empiezan a acicalarse mucho, sufren problemas de agresividad, se esconden sin querer salir, se vuelven agresivos si los tocan, o te atacan sorpresivamente, por eso es importante recordar que el gato es gato”.

¿Qué es lo fundamental que se debe saber antes de llevar una mascota a casa?

M: “El perro necesita tiempo y se debe generar un itinerario adecuado para su día a día, que debe ser adecuado al de su amo. Además, se necesita dinero para darles alimentación correcta y brindarles los cuidados veterinarios necesarios, como vacunación y demás. También se debe evaluar el tamaño, que sea correspondiente a las condiciones del hogar que tendrá”.

L: “Estás adoptando un gato, eso puede sonar gracioso, pero hay gente que espera que se comporte como un perro, y si es gato se va a subir en los muebles, va a ser juguetón, va a querer rasguñar para marcar su territorio.

También es muy importante brindarle sus propios elementos: una cama, un rascador, un gimnasio; así se puede evitar que use muebles en los que no quieres que esté, y va a generarle seguridad.

Hay que entender que el gato no es tan independiente como dicen. Necesita afecto, su comida y los cuidados rutinarios; sino va a presentar problemas de ansiedad, hiperactividad, para dormir”.

En los últimos años se ha generado más conciencia sobre la adopción de mascotas, entre ellas las que padecen alguna enfermedad, ¿qué se debe saber antes de llevarlas a la casa?

M: “Esa es la mejor obra que se puede hacer. Son perros que necesitan mucho cariño, que se adaptan muy fácil y son muy agradecidos. En algunos casos necesitan unos cuidados médicos especiales y se debe contar con un presupuesto para ello. En general se acondicionan muy fácil”.

L “Tienes que conocer lo que más puedas sobre el gato, como su historia clínica, las condiciones actuales en las que está, hacerle exámenes médicos de rutina. Las enfermedades como sida o leucemia son muy fáciles de manejar en casa, obviamente puede haber consecuencias a largo plazo y por eso es muy importante tener en cuenta es dales una alimentación de calidad y muy balanceada para ayudarle a su sistema inmune, y por supuesto el chequeo veterinario seguido es fundamental.

Si tiene condiciones de discapacidad, como problemas neurológicos o cognitivos hay que revisar cómo poderlo acompañar de una forma adecuada. Si es un gatico ciego, entonces jugarle con un cascabel, no hacer muchos cambios en la casa para que no se estresen y hacer las adecuaciones necesarias para que se adapte al hogar”.

La dieta Barf o cruda está tomando mucha fuera, ¿Qué piensa de ella, la recomienda?

M: “No la recomiendo, no soy un promotor de ella y no la utilizo en mi manada de perros o en los que tengo contacto por asesorías. No tengo nada en contra de ella, pero no me parece suficientemente fundamentada sus ventajas. Por el contrario, el alimento concentrado seco, ha pasado por muchos años de investigación y tiene los nutrientes que los perros necesitan, además de que se adaptan al presupuesto de la gente porque vienen en diferentes calidades. Sí tengo claro que la dieta húmeda tiene unos manejos mucho más complejos”.

L: “Se debe tener en cuenta que el gato es carnívoro, no produce taurina por sí solo a diferencia de un humano: obligatoriamente hay que darles una dieta a base de carne, no le puedes dar una comida que está hecha solo a base de trigo o a base de maíz. En ese sentido la dieta Barf es muy aceptada puesto que y tú mismo se la preparas, o si la te la venden, generalmente, está hecha a base de pollo, conejo, o cordero. No es que una sea mejor que otra (cruda que seca), lo importante es leer los ingredientes de lo que le estás dando a tu animal para identificar la mejor opción”.

¿Qué les recomienda a quienes quieren ocuparse del aseo de sus mascotas y no llevarlos al veterinario u otro sitio?

M: “Los amos debemos estar en la capacidad de cortarles las uñas, bañarlos, etc. Todo esto nos hace un amo dedicado y genera una relación correcta con la mascota. Los perros no necesitan los mejores spas, nada de eso hace parte de su esencia. Los cuidados básicos son: un cepillado constante, también se pueden limpiar con vinagre (blanco o de manzana) diluido en agua y sobre un trapo, dos o tres veces por semana; y el baño, que no debe de hacerse más de una vez al mes y ojalá con productos especiales para mascotas. Sobre el corte de uñas, debe realizarse desde pequeños y sin traumas para que se acostumbren”.

L: “Importante usar un cortauñas adecuado para gato, y no llegar hasta la parte rosadita de la uña, porque lo vas a lastimar y él nunca va a volver a querer dejárselas cortar. En cuanto al baño hay que presentárselo de una manera correcta. Puede ser muy sencillo, en la tina, con agua tibia y haciéndolo con mucha tranquilidad; no hay que hacer un drama porque ellos sienten esa tensión y se predisponen a no querer y se va a poner a la defensiva. Yo recomiendo cortarle las uñas antes de bañarlo”.

¿Recomienda tener en casa perro y gato, o es preferible perro con perro y gato con gato”

M: “Sí lo recomiendo. Sí es gato con perro se debe hacer una presentación protegiendo al perro, para eso se mete el gato a un guacal”.

“Ambas son muy viables. Hay que tener en cuenta que al perro hay que suplirle sus necesidades de comportamiento, su entrenamiento, que necesita un líder; mientras que al gato hay que respetarle sus necesidades territoriales específicas. Gato con gato es la misma historia, hay que garantizarles un territorio a ambos, que no tengan que competir por un gimnasio porque solo hay uno, hay que ser conscientes de eso. Y entre más gatos haya en casa, más espacio se necesita, más areneros... cada uno debe tener su territorio”.