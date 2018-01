Es el jefe, pero sufre del síndrome del impostor

“Les parece que sus logros se deben a contingencias y no al resultado de su capacidad y competencia. También están bastante seguros de que, a menos que hagan enormes esfuerzos para lograrlo, el éxito no puede repetirse”, explica Clance en su página web.

El tema es muy común. Así como Portman, otras personaliades han dudado de sus capacidades. Kate Winslet, quien ganó mejor actriz por El lector en los Óscar 2008, dijo en algún momento que “a veces me despierto en la mañana antes de ir a un rodaje y creo que no puedo hacer eso, que soy un fraude”. Jennifer López también dudó de sí misma. En El Show de Meredith Vieira contó que “no me daba el crédito por ser buena en todo lo que hacía”.

Henao precisa que este síndrome no está reconocido como una enfermedad mental, pero que los psicólogos lo identifican en su consultorio, para analizar de forma individual. “No son las mismas causas para todas las personas, en algunos se da por las exigencias actuales de los cargos y una pretensión de excelencia y calidad que es insaciable; en otras lo que genera lo desconocido de ubicarse en una posición en la que no estaban antes”.

No solo se da en quienes creen que no tienen méritos, también en quienes piensan que los demás no los ven capaces, y eso genera comportamientos adversos. “La no legitimación de los otros hace que muchas personas se esfuercen de más por demostrar que sí son garantes de ese cargo”, precisa el psicoanalista.

Trabajan el triple de tiempo, buscan constante aprobación y generan problemas de salud derivados a su esfuerzo extremo.