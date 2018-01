Esos útiles que quiso tener pero no le compraron

Mientras lee esta nota seguro va a devolverse unos cuantos años de su vida. Específicamente a ese momento al comienzo del año en el que empacaba en su morral los útiles nuevos, esa emoción al estrenar y empezar de nuevo en el colegio o escuela.

¿Se acuerda de esa caja de colores gigante o los de doble punta que no le pudieron comprar? Quizá a su memoria llegan esos cuadernos argollados cuya pasta simulaba un blue jean que quería tener pero no tuvo y en cambio escribió en esos de pasta café con hojas amarilla y que forraba con plástico o con papel contact.

En todas las generaciones de estudiantes se encuentran esos objetos del deseo que en más de una ocasión originaron un dolor de cabeza a los padres que compraban lo que podían.

La profesora de inglés Mónica Arcos Hoyos recuerda que al principio del año, décadas atrás, era común ver a muchos estudiantes con lo básico, “pero ellos no le daban trascendencia al tema y uno como docente buscaba estrategias para que no fuera tan traumático. Por ejemplo, si no traía el libro porque no lo podía comprar uno formaba grupos, los ponía a trabajar en parejas pero sin hacer énfasis en esa carencia”.