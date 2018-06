Cuatro cosas que los milenials están olvidando o no saben hacer

A los milenials, esos jóvenes que tienen entre 24 y 36 años y que son considerados la mayor fuerza laboral del planeta por estos días, les quedan grandes ciertas tareas.

Esta generación, una que califican entre lo malo y lo bueno, desde perezosos y egoístas, a multitarea y emprendedores, ha sido objeto de estudios en los últimos años con el fin de identificar quiénes son, cuáles son sus aspiraciones en el mundo, qué los motiva, qué compran y qué usan, entre otras investigaciones para las que han servido como ratones de laboratorio.

Algunos de los que se han hecho tuvieron como objetivo identificar qué sabe o no hacer esta generación, que no realizarían tan bien como sus padres o abuelos, por ejemplo, cocinar o cambiar una llanta, tareas para los que estos jóvenes parecen no tener muy buenas habilidades.

Si su rango de edad está entre los 24 y 36 o conoce a alguien con esos años, ¿qué tan milenial creería que es si no sabe hacer esto?