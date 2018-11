Se puede ser mamá después de los 40 años

Antes de la disponibilidad generalizada de la píldora anticonceptiva, era más difícil para las mujeres tener un control preciso de su fertilidad. No habían opciones confiables para planificar.

Sin embargo, la introducción de este método en 1955 y de tecnologías más recientes como la Fertilización in vitro (FIV), la donación y congelación de óvulos les ha permitido a ellas superar el reloj biológico, permitiéndoles tomar diversas decisiones sobre la maternidad. Una, por ejemplo, es postergarla.

En 2012, la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva (ASRM) aceptó un nuevo procedimiento clínico para criopreservar óvulos, un método de preservación de la fertilidad que ofrece una oportunidad para conseguir un embarazo en el futuro, dice el médico especialista en fertilidad Juan Luis Giraldo en su más reciente libro Buscando un bebé: cómo enfrentar los obstáculos de la infertilidad (Vergara, 2018).

“Este tipo de técnicas han permitido que la mujer dilate la maternidad casi sin límite de edad, aunque tenga una reserva de óvulos limitada”, aclara él. Ello porque hoy es común que algunas consideren otras opciones antes de tener un hijo, como su realización profesional.

En el caso de Alexandra Montoya, periodista y reconocida humorista, quien quedó embarazada a través de la reproducción asistida, la “mejor edad” para tener un hijo fue en gran medida un producto de su momento cultural y económico, no un dictado de la biología.

El mejor momento para tener un bebé es una decisión íntima, pero las presiones sociales a las que se han tenido que someter las mujeres se mantienen y aún limitan. “A los 18 me decían que no podía manchar el nombre de la familia quedando embarazada; a los 25 la premisa era, estudie, no vaya a casarse todavía, y a los 30, ¿cuándo se va a casar?”, cuenta la humorista.

Montoya relata en su libro Yo lo decidí (Planeta, 2018), que cerca a los 40 años tuvo a su hijo Juan José sin una pareja porque no quería esperar al hombre indicado. “Soy consciente de que la fuerza no es la misma que en los veinte, pero sí hay más estabilidad emocional y económica”.