10 frases de Mujica en Venecia sobre la vida, el perdón y la cárcel

El expresidente de Uruguay (2010-2015) protagonizó un documental y una película sobre su larga estancia en la cárcel en el 75° festival de Venecia: La noche de 12 años, sobre sus días de cárcel como guerrillero tupamaro, y el documental El Pepe, una vida suprema, dirigido por el serbio Emir Kusturica.

De paso, aprovechó para promover la edición en italiano de su libro Una oveja negra en el poder.

Estas fueron algunas de las frases dichas ante un grupo de periodistas españoles y publicadas en El País de España y La Vanguardia en su paso por La Monstra de Italia.

Sobre su paso por la cárcel:

1. “Después de la pena de muerte, la soledad es uno de los castigos más duros. Cuando fui muy joven leí mucho. Y en esos años de soledad rumié. Repensar cosas y darle vueltas no es lo mismo que leer. Es reconstruir”.

2. “Cuando tenía un colchón estaba contento. O una taza de agua. O si podía orinar. Descubrí que nos hacemos unos líos bárbaros por nada”.

Sobre la política y el poder:

3. “Cuando era joven pensaba que la lucha era por el poder. Ahora veo que la historia de los luchadores sociales y políticos es un montón de cristales rotos, de los cuales van quedando pedacitos: las ochos horas, los derechos laborales, la jubilación... me siento hermano de todo eso”.

4. “En América pasan cosas que también ocurren en Europa. Pero aquí las disimulan bien. A la Wolkswagen le meten una multa de 7.000 millones de dólares y no hay nadie preso, siguen andando fenómeno. No me vengan con que América está llena de defectos y Europa es correctísima. No estoy defendiendo la deformación que tenemos, digo que está presente en el mundo que vivimos”.

5. “Ya quisiera yo que América Latina tuviera algo como la Unión Europea, aún con sus contradicciones y líos”.

6. “El nacionalismo de los países chicos es una cosa buena porque sirve para formar carácter e identidad. Pero cuando se exacerba se transforma en una cosa peligrosa, porque cuando se cae en el fanatismo se va al choque”.

7. “Ahora bien, una cosa es el nacionalismo de un país pequeño y otra el de uno grande que puede dar terror a los vecinos; yo pertenezco a un pequeño país que fue intervenido tres veces, así que...”.

Sobre el perdón:

8. “No sé si perdono. Pero la naturaleza nos puso los ojos hacia adelante, y hay cuentas que nadie paga, ni se debe intentar cobrarlas”.

Sobre la vida:

9. “Creo que el hombre aprende mucho más de la adversidad, siempre que no lo destruya, que de la bonanza. Uno aprende con lo que vive, no con lo que cuentan. Se aprende más del dolor y no de los triunfos”.

10. “¿Qué es el legado de un tipo en el universo? Somos menos que un piojo. El legado es haber vivido al mango, con aciertos y con errores. Triunfar no es tener plata, es levantarse cada vez que uno se cae”.

Fuentes: Agencia de noticias Efe, La Vanguardia, El País.